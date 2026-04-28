Jio Plan: జియో యూత్ ప్లాన్ వచ్చేసింది..రూ.459లో బంపర్ ఆఫర్..డేటా, కాల్స్, గేమింగ్ అన్నీ ఫ్రీ!

Jio Plan: ప్రస్తుతం టెలికాం రంగంలో పోటీ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో Reliance Jio తన వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు కొత్త కొత్త ప్లాన్లను తీసుకొస్తోంది. తాజాగా గేమింగ్ను ఇష్టపడే యూత్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కొత్త ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ను జియో పరిచయం చేసింది.
ఈ కొత్త ప్లాన్ ధర రూ.459. దీని వ్యాలిడిటీ 28 రోజులు ఉంటుంది. ప్రతి రోజూ 2GB హై స్పీడ్ డేటా అందుతుంది. మొత్తం మీద 56GB డేటా వస్తుంది. అదనంగా మరో 5GB డేటాను కూడా జియో ఇస్తోంది. అంటే మొత్తం 61GB డేటా వినియోగదారులకు లభిస్తుంది. ఎక్కువగా మొబైల్ గేమ్స్ ఆడే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
డేటాతో పాటు, ఈ ప్లాన్లో అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు 100 SMSలు కూడా వినియోగదారులు పొందవచ్చు. ఇది సాధారణ యూజర్లకే కాకుండా స్టూడెంట్స్ మరియు యంగ్ యూజర్లకు మంచి ఆప్షన్గా మారింది.
ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఈ ప్లాన్లో కొన్ని డిజిటల్ సర్వీసులు కూడా ఉచితంగా లభిస్తాయి. జియో గేమ్స్ యాప్ ద్వారా గేమింగ్ సేవలు, క్లౌడ్ గేమింగ్ యాక్సెస్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అలాగే స్నాప్చాట్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. అదనంగా జియో హాట్స్టార్ మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్ 3 నెలల పాటు లభిస్తుంది.
మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం గూగుల్ జెమినీ ప్రో యాక్సెస్. దీని విలువ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్లాన్లో 18 నెలల పాటు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. టెక్నాలజీ మరియు AI సేవలను ఉపయోగించాలనుకునే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
భారతదేశంలో టెలికాం రంగంలో జియో ఒక ప్రముఖ స్థానం సంపాదించింది. కోట్ల సంఖ్యలో వినియోగదారులతో పాటు 5G సేవలను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. రోజురోజుకు డేటా వినియోగం కూడా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి కొత్త ప్లాన్లతో జియో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత పెంచుకుంటోంది.