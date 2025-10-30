Jio Rs 51 Recharge Plan: రిలయన్స్ జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం రూ.51 రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుటోంది. ఎక్కువ డేటా ఉపయోగించని కస్టమర్లకు ఇది భారీ ఆఫర్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్తో మీరు భారీ బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం ఇది 5జి నెట్వర్క్ కూడా.
రిలయన్స్ జియో ఇప్పటికే తక్కువ ధరలో రీఛార్జ్ ప్లాన్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ తక్కువ బడ్జెట్లోనే రీఛార్జి ప్లాన్లతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటుంది. కేవలం 4జీ మాత్రమే కాదు 5జీ సర్వీస్ కూడా ఇప్పటికే అందిస్తుంది.
అయితే రిలయన్స్ జియో మరో కళ్లు చెదిరే రీఛార్జ్ ప్లాన్ అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. కేవలం రూ.51 రీఛార్జి ప్లాన్ తో మీరు 5g స్పీడ్ లో నెట్వర్క్ యాక్సెస్ పొందుతారు. మీకు 3gb డేటా కూడా పొందే ప్లాన్ కూడా ఉంది. ఇందులో 5జీ డేటా యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది.
రిలయన్స్ రూ.51 రీఛార్జ్ అనేది ఒక యాడన్ ప్యాక్. అంటే ఇప్పటికే మీకు బేసిక్ ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుని ఉండాలి. మీ ప్లాన్ ఎక్స్పైరీ కాకముందే దీన్ని రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డేటా పొందుతారు. కేవలం తక్కువ డేటా ఉపయగించే యూజర్లకు ఉపయోగించే వారికి ఇది బంపర్ ఆఫర్ అని చెప్పొచ్చు.
ఒకవేళ ఇప్పటికే మీరు 2gb డేటా ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఉంటే యాడన్ చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. అపరిమితంగా 5 జీ యాక్సెస్ కూడా పొందుతారు. రిలయన్స్ జియో రూ.51 జియో ప్లాన్ 4జీ యూజర్లతో పాటు 5g కూడా మారే అవకాశం లభిస్తుంది
పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత రిలయన్స్ జియో కూడా తమ కస్టమర్లను తిరిగి రాబట్టేందుకు ఈ కొత్త బడ్జెట్ ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. డేటా ఉపయోగించలేని వారు కేవలం అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ డేటాతో రీచార్జ్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి వారు ఈ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.