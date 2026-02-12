Jio 56 Recharge Plan:అతి పెద్ద ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ అయినా జియో బంపర్ ప్లాన్స్ పరిచయం చేస్తోంది. ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. తాజాగా జియో 56 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది. ఇందులో అన్ లిమిటెడ్ 5జీ కాలింగ్, ప్రతిరోజు 2gb ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. జియో అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
దేశీయ రెండో అతిపెద్ద దిగ్గజ కంపెనీ అయిన రిలయన్స్ జియో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో వినియోగదారులకు రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ పరిచయం చేస్తుంది. కొన్ని మిలియన్ల యూజర్లు కలిగి ఉన్న జియో తాజాగా 56 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ కూడా పరిచయం చేసింది. ఇందులో 5జీ కాలింగ్, 2 జీబీ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు
రిలయన్స్ జియో రూ.629 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ దీంతో మీరు రెండు నెలలపాటు వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఈ ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. 56 రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా డేటా కాలింగ్ పొందవచ్చు. ఇందులో లోకల్, ఎస్టీడీ కూడా ఉచితం.
అదనంగా ఇందులో ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ప్రతిరోజు 2gb, 5g ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. అంటే వాలిడిటీ మొత్తంలో 112 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. డైలీ 2gb పూర్తిగా అయిపోయినా కానీ స్పీడ్ తగ్గుతుంది. కానీ ఇంటర్నెట్ డేటా మాత్రం ఉంటుంది.
మీ ఏరియాలో 5జీ సౌకర్యం ఉంటే మరింత స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. అంటే మీరు సులభంగా ఏవైనా వీడియోలు స్క్రోల్ చేయవచ్చు, స్ట్రీమ్ చేయవచ్చు. ఆన్లైన్ క్లాసులు, వర్క్ ఫ్రొం హోమ్ పనులు కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. కేవలం రూ.629 తో రెండు నెలల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది
జియో అదనంగా ఈ ప్యాక్ తో పాటు జియో ఫ్రీ హాట్ స్టార్, జియో టీవీ సబ్స్క్రైబ్ ,గూగుల్ జెమినీ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అందిస్తోంది. మొత్తానికి ఇంటర్నెట్ డేటాతో పాటు అపరిమిత కాలింగ్ 5జి పొందాలనుకునే సబ్స్క్రైబర్స్కు ఇది బెస్ట్ ప్లాన్. ప్రతినెలా రీఛార్జ్ చేయకుండా 629 తో మీరు రెండు నెలలపాటు వ్యాలిడిటీ పొందవచ్చు.