Jio Netflix Plan: దేశంలోని ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో మరో కొత్త పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్ను తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ ప్లాన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఎందుకంటే ఇందులో నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లైట్, జియోహాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు ఫ్రీగా అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 100GB డేటా కూడా ఇస్తుండటంతో చాలా మంది ఈ ప్లాన్పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
జియో తీసుకొచ్చిన ఈ ₹749 పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లో ప్రతి నెల 100GB హైస్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. అదనంగా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు కూడా అందిస్తారు. జియో 5జీ అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో అన్లిమిటెడ్ 5జీ ఇంటర్నెట్ను కూడా వినియోగించుకోవచ్చు.
100GB డేటా పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి అదనపు GBకు ₹10 చొప్పున ఛార్జ్ వసూలు చేస్తారు. ఎక్కువగా వీడియోలు చూసేవారికి, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు ఈ ప్లాన్ ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ ప్లాన్లో ప్రధాన ఆకర్షణ ఓటీటీ ప్రయోజనాలే. వినియోగదారులకు నెట్ఫ్లిక్స్ బేసిక్ ప్లాన్తో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లైట్ మరియు జియోహాట్స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్లు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. వేరువేరుగా ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లు తీసుకుంటే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. కానీ జియో ఒకే ప్లాన్లో ఇవన్నీ అందించడం విశేషం.
ఈ పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లో ఫ్యామిలీ సిమ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఒకే అకౌంట్లో మరో మూడు సిమ్లను జోడించుకోవచ్చు. అయితే ప్రతి అదనపు సిమ్కు నెలకు ₹150 చెల్లించాలి. కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే బిల్లుతో కనెక్షన్లు వాడుకోవడానికి ఇది సులభంగా ఉంటుంది.
ఈ ప్లాన్ ధర ₹749 అయినప్పటికీ జీఎస్టీ అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అదనపు డేటా లేదా ఫ్యామిలీ సిమ్లు తీసుకుంటే మొత్తం బిల్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఓటీటీలు, 5జీ వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో జియో తీసుకొచ్చిన ఈ ప్లాన్ ప్రీమియం వినియోగదారులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.