Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Jio New Cheap Plan: జియో మాస్టర్ ప్లాన్.. ఒకే రీఛార్జ్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్, 5జీ, 100GB డేటా!

Jio New Cheap Plan: జియో మాస్టర్ ప్లాన్.. ఒకే రీఛార్జ్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్, 5జీ, 100GB డేటా!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 11, 2026, 03:33 PM IST|Updated: May 11, 2026, 03:33 PM IST

Jio Netflix Plan: దేశంలోని ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో మరో కొత్త పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌ను తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ ప్లాన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఎందుకంటే ఇందులో నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లైట్, జియోహాట్‌స్టార్ వంటి ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు ఫ్రీగా అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 100GB డేటా కూడా ఇస్తుండటంతో చాలా మంది ఈ ప్లాన్‌పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
 

Jio Netflix Plan1/5

జియో తీసుకొచ్చిన ఈ ₹749 పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌లో ప్రతి నెల 100GB హైస్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. అదనంగా అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు కూడా అందిస్తారు. జియో 5జీ అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ ఇంటర్నెట్‌ను కూడా వినియోగించుకోవచ్చు.

Jio Netflix Plan2/5

100GB డేటా పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి అదనపు GBకు ₹10 చొప్పున ఛార్జ్ వసూలు చేస్తారు. ఎక్కువగా వీడియోలు చూసేవారికి, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు ఈ ప్లాన్ ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Jio Netflix Plan3/5

ఈ ప్లాన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణ ఓటీటీ ప్రయోజనాలే. వినియోగదారులకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ బేసిక్ ప్లాన్‌తో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లైట్ మరియు జియోహాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. వేరువేరుగా ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు తీసుకుంటే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. కానీ జియో ఒకే ప్లాన్‌లో ఇవన్నీ అందించడం విశేషం.

Jio Netflix Plan4/5

ఈ పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌లో ఫ్యామిలీ సిమ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఒకే అకౌంట్‌లో మరో మూడు సిమ్‌లను జోడించుకోవచ్చు. అయితే ప్రతి అదనపు సిమ్‌కు నెలకు ₹150 చెల్లించాలి. కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే బిల్లుతో కనెక్షన్లు వాడుకోవడానికి ఇది సులభంగా ఉంటుంది.

Jio Netflix Plan5/5

ఈ ప్లాన్ ధర ₹749 అయినప్పటికీ జీఎస్టీ అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అదనపు డేటా లేదా ఫ్యామిలీ సిమ్‌లు తీసుకుంటే మొత్తం బిల్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఓటీటీలు, 5జీ వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో జియో తీసుకొచ్చిన ఈ ప్లాన్ ప్రీమియం వినియోగదారులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Tags:
Jio Netflix Plan
Jio 749 Postpaid Plan
Free Netflix Jio
Jio OTT Plans
Unlimited 5G Jio
Jio Family SIM
Amazon Prime Lite
JioHotstar

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు అలర్ట్..రూమ్ బుకింగ్ పేరుతో యాత్రికులకు టోకరా..జాగ్రత్త!

శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు అలర్ట్..రూమ్ బుకింగ్ పేరుతో యాత్రికులకు టోకరా..జాగ్రత్త!

Srisailam Room Booking19 min ago
2

వెల్లుల్లిని నెయ్యిలో వేయించి తింటే..? ఎన్నో రకాల వ్యాధులకు అమృతంలా పనిచేస్తుంది!

Garlic Health Benefits42 min ago
3

CM Revanth reddy: ప్రధాని మోదీ మేరే సే జోడో ఆఫర్.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన సీఎం

CM Revanth Reddy49 min ago
4

విశాఖలో ఘోరం..లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వాహకుడి రాసలీలలు..పెళ్లైన 45 రోజులకే నవవధువు బలి!

Visakhapatnam news1 hr ago
5

Operation Lotus: తెలంగాణలో ఆపరేషన్ లోటస్.. మోడీ మార్క్ బిగ్ స్కెచ్..

pm Modi1 hr ago