Jio: జియో యూజర్లకు పండగే పండగ.. ఈ 84 రోజుల ప్లాన్ తీసుకుంటే పైసా వసూలే!

Jio Best Prepaid Plan Details: ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ రిలయన్స్ జియో బంపర్ ప్లాన్ తీసుకువస్తుంది. యూజర్లకు ఎంతో ఉపయోగకరమైన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్ను పరిచయం చేస్తుంది. అయితే మీకు ప్రతిరోజు 2 జీబీ డేటా కావాలంటే కూడా మరో బంపర్ ప్లాన్ తీసుకోవచ్చింది. దీంతో రీచార్జ్ చేసుకుంటే మీకు పైసా వసూలు అని చెప్పొచ్చు. అదనంగా ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. జియో అందిస్తున్న రూ.1049 రీఛార్జ్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం..
జియో అందిస్తున్న రూ.1049 రీఛార్జ్ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ 84 రోజులపాటు లభిస్తుంది. అంటే ప్రతిరోజు 168 జీబీ డేటా పొందవచ్చు. దీంతో ప్రతిరోజు హై స్పీడ్ 2gb డేటా పొందుతారు. దీంతోపాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ బెనిఫిట్ కూడా లభిస్తుంది.
అంతేకాదు ఈ ప్లాన్ లో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. జియో స్పెషల్ ఆఫర్ బెనిఫిట్స్ లో భాగంగా జియో రెండు నెలల ఫ్రీ ట్రయల్ కొత్త కనెక్షన్ కి పొందుతారు. అంతేకాదు జియో హాట్ స్టార్ మొబైల్ లేదా టీవీ సబ్స్క్రిప్షన్ మూడు నెలల పాటు ఉచితంగా పొందుతారు..
అదనంగా ఖర్చు లేకుండానే ఉచితంగానే జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా పొందవచ్చు. దీంతోపాటు జియో క్లౌడ్ ఫ్రీ 50gb స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. అయితే జియో అందిస్తున్న మరో బంపర్ ఆఫర్ ఏంటంటే 18 నెలల పాటు ప్రో ప్లాన్ గూగుల్ జెమినీ ధర రూ.35 వేలు పైగా ఉంటుంది. ఇది 18 సంవత్సరాలు ఆ పైన పడిన వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
జియో ఈ సబ్స్క్రీప్షన్లో భాగంగా సోనీ లివ్, జీ5, జియో టీవీ మొబైల్ యాప్ ద్వారా సులభంగా యాక్సెస్ లభిస్తుంది. ఇక పూర్తిగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా 64 కేబిబిఎస్ ఇంటర్నెట్ పొందుతారు. అన్ లిమిటెడ్ 5జి డేటా అర్హత గల వినియోగదారులు అందుకుంటారు.
అయితే ఈ జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్ క్రిప్షన్ ఈ బెనిఫిట్స్ అన్ని పొందాలంటే మీ ప్లాన్ ఎక్స్పైరీ అయిపోయే 48 గంటల ముందే రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు రెండో, మూడో నెలలకు ఈ లాభాలు మీరు పొందుతారు. జియో హాట్ స్టార్ ,జియో ఎ ఐ క్లౌడ్ మీ సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా లాగిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.