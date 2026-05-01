Upcoming IPOs: భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు 2026 ఏడాది ఆరంభం కొంతమేర నిరాశ కలిగించిందనే చెప్పాలి. అయితే ఇప్పుడు తెరవెనక భారీ సునామీకి రంగం సిద్ధమవుతోందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకున్న అనిశ్చితి, మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వల్ల ఐపీఓ మార్కెట్ ప్రస్తుతం కాస్త స్తబ్దుగానే కనిపిస్తోంది. కానీ త్వరలోనే దేశంలో 5 మేజర్ ఐపీఓలు దలాల్ స్ట్రీట్ లోకి అడుగుపెట్టేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. ఈ కామర్స్, టెలికాం, ఫిన్ టెక్ రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చిన ఈ సంస్థల ఐపీఓల కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 2026లో దలాల్ స్ట్రీట్ ను షేక్ చేయనున్న 5 ఐపీఓలు ఏవో చూద్దాం.
రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ: దేశంలో ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లు చర్చించుకున్న ఐపీఓ రియలన్స్ జియో. ఇది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ ఈమధ్యే జియో ఫ్లాట్ ఫామ్స్ జాబితా పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. టెలికాం రంగంలో తిరుగులేని ఉనికిని చాటుకున్న జియో తన వ్యాల్యుయేషన్ పెంచుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం ఈ ఐపీఓ 2027 ఆర్థిక ఏడాది ద్వితీయార్థంలో మార్కెట్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ : నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఐపీఓ కోసం దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా నిరీక్షణ కొనసాగుతోంది. సెబీ నిబంధనలు, కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఇది వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఇటీవల ఆఫర్ సేల్ ప్రక్రియ పూర్తవ్వడం ఒక సానుకూల పరిణామం అని చెప్పాలి. నియంత్రణ మండలి నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే, ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓలలో ఒకటిగా నిలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఫోన్పే ఐపీఓ డిజిటల్ పేమెంట్స్ రంగంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న ఫోన్పే, సుమారు రూ. 12,000 కోట్లు సమీకరించేందుకు సెబీ నుంచి అనుమతి లభించలేదు, మార్కెట్ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫోన్పే యాజమాన్యం ప్రస్తుతం ఈ ప్రణాళికలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. కంపెనీ లాభదాయకతను మరింత మెరుగుపరిచిన తర్వాత పబ్లిక్ ఇష్యూకు రావాలని భావిస్తోంది.
జెప్టో ఐపీఓ క్విక్ కామర్స్ సృష్టిస్తున్న జెప్టో కూడా ఐపీఓ రేసులో ఉంది. ఈ కంపెనీ ఇప్పటికే తన డ్రాఫ్ట్ పేపర్లను రహస్యంగా సెబీకి సమర్పించింది. ప్రాథమికంగా ఆమోదం కూడా లభించినట్లు సమాచారం. కిరాణ రంగంలో జెప్టో చూపిస్తున్న వృద్ధి రేటు ఇన్వెస్టర్లను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ ఐపీఓ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ తన ఐపీఓ కోసం పునాదిని పటిష్టం చేసుకుంటోంది. ఇటీవల ఈ కంపెనీ తన ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సింగపూర్ నుంచి భారతదేశానికి తరలించింది. ఇది భారతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో జాబితా అవ్వడానికి వేసిన అతిపెద్ద అడుగు అని చెప్పాలి. విడుదల తేదీ ఖరారు కానప్పటికీ, 2026 చివరి నాటికి ఫ్లిప్కార్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.