Jio Top 5 Prepaid Plans: జియో బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ యూజర్ల కోసం ప్రకటిస్తోంది. అయితే తాజాగా తక్కువ ధరలోనే ఎంటర్టైన్మెంట్, స్టోరేజ్ ఆఫర్ కూడా తీసుకువచ్చింది. ఇందులో ఓటీటీ యాక్సెస్ పొందుతారు. జియో అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్స్ లో మీరు ఏకంగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఫ్రీగా పొందుతారు. ఆ ప్లాన్స్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
జియో అందిస్తున్న రూ.189 రీఛార్జ్ ప్లాన్ తో పాటు మరిన్ని రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ఎక్కువ మంది రీఛార్జ్ చేసుకునే ఐదు రీచార్జి ప్యాక్ లు ఉన్నాయి. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఓటీటీ సబ్స్క్రీప్షన్తోపాటు ఏఐ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు.
జియో రూ.189 ప్లాన్.. జియో అందిస్తున్న రూ. 189 రీఛార్జ్ ప్లాన్ లో బంపర్ ఆఫర్స్ పొందుతారు. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ మీరు సులభంగా పొందవచ్చు. దీంతో పాటు 2gb డేటా 300 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ 28 రోజులపాటు లభిస్తుంది. దీంతోపాటు మీరు జియో ఏఐ క్లౌడ్, జియో టీవీ యాక్సెస్ కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. అంటే స్టోరేజ్ తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉచితం.
జియో రూ. 355 ప్లాన్.. జియో అందిస్తున్న రూ.355 ప్లాన్ లో కూడా అనేక లాభాలు పొందుతారు. ఇందులో జియో హోమ్ 2 మంత్స్ ఫ్రీ ట్రయల్ కూడా ఉంటుంది జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ 3 నెలల పాటు పొందుతారు. జెమినీ ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా 18 నెలల పాటు లభిస్తుంది. ఇందులో కూడా మీరు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ మొత్తంగా 25 జీబీ డేటా 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఇందులో ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఆఫర్ కూడా ఉంది.
జియో వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్స్.. జియో వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో రూ.448, రూ.1748 రెండు ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. రూ. 448 ప్లాన్స్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు 1000 ఎస్ఎంఎస్ లు యాక్సెస్ పొందవచ్చు. ఇందులో జియో ఏఐ క్లౌడ్, జియో టీవీ కూడా ఉచితంగా లభిస్తుంది. దీని వ్యాలిడిటీ 84 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది.
ఇక జియో రూ. 1748 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, 3600 ఎస్ఎంఎస్ లతోపాటు జియో టీవీ యాక్సెస్ పొందుతారు. అయితే ఈ రెండు వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్స్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే మాత్రం కచ్చితంగా డేటా యాడ్ ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది సెకండ్ సేమ్ ఉపయోగించే వారికి బంపర్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు.
జియో రూ. 799 ప్లాన్.. జియో ఈ రూ.799 ప్లాన్ తో 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ప్రతిరోజు పొందుతారు. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ప్రతిరోజు 1.5 జీబీ డేటా కూడా లభిస్తుంది. దీని వ్యాలిడిటీ 84 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. ఇది కాకుండా జియో టీవీ యాక్సెస్ కూడా యూజర్లు పొందుతారు.