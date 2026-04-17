Jio Dhamaka: ఇక పండగే.. జియో నుంచి అదిరిపోయే ప్లాన్! కేవలం రూ.149కే హాట్‌స్టార్‌తో పాటు నెలంతా అన్‌లిమిటెడ్!

Jio Cricket Plan Rs 149 Details: జియో ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ ఆయన ఈ టెలికాం కంపెనీ అతి తక్కువ ధరలోనే యూజర్లకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో రీఛార్జి ప్లాన్స్ ను అందుబాటులో ఉంచుతుంది. అయితే ఇప్పుడు జియో అధికారిక వెబ్సైట్ రోజు 30 రోజుల అపరిమిత వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ వైరల్ అవుతుంది. జియో హాట్ స్టార్ తోపాటు ఇందులో మీరు అనేక బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ కొనసాగుతున్న సమయంలో క్రికెట్ ప్రియులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది జియో. మీరు జియో సిమ్ వాడుతున్నారా? అయితే మీకు భారీ ఆఫర్. 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ తో జియో హాట్ స్టార్ తోపాటు మరిన్ని బెనిఫిట్స్ పొందుతారు.   

 దీనికి కేవలం రూ.149 తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే చాలు.. క్రికెట్ చూడడానికి జియో హాట్ స్టార్ సబ్స్ క్రిప్షన్ ప్రత్యేకంగా అవసరం లేదు. జియో ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ క్రికెట్ డేటా ప్యాక్ జాబితాలో చేర్చింది. ఇందులో 10 జీబీ ఇంటర్నెట్ డేటా లభిస్తుంది.  

 ఇందులో కాలింగ్ ,ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు ఉండవు. రోజు వారి డేటా పరిమితి అయిపోయిన యాడ్‌ ఆన్‌ డేటా  కొనుగోలు చేసి రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దీని బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు.  ఈ జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్లో 90 రోజుల పాటు జియో hotstar మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్ పొందుతారు. అంటే ఈ డేటా ప్యాక్ ఆధారంగా మీరు క్రికెట్, సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు స్ట్రీమ్ చేయవచ్చు   

 జియో రూ.195 డేటా ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది కూడా 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. 15 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ పొందుతారు. ఇందులో జియో హాట్ స్టార్ 90 రోజుల సబ్స్ క్రిప్షన్ లభిస్తుంది.  

 జియో అందిస్తున్న వాయిస్ కాలింగ్ కేవలం రూ.189 కే అందుబాటులో ఉంది. 28 రోజుల పాటు దీని వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, రోమింగ్ బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ప్రతిరోజు 2gb డేటా 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా లభిస్తాయి.

