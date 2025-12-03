D-Mart కంటే 40 శాతం తగ్గింపుతో వస్తువులు లభించేది ఇక్కడే!

D-Mart Alternative Online Shopping: డీమార్ట్ కంటే చాలా తక్కువ ధరల్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే..జియో మార్ట్ (JioMart)లో అన్ని నిత్యావసరాలు 40 శాతం కంటే తగ్గింపుతో లభిస్తున్నాయి.
D-Mart Alternative Online Shopping News: భారతదేశ రిటైల్ రంగంలో డీమార్ట్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ లిమిటెడ్ (Avenue Supermarts Ltd) పేరుతో మార్కెట్లోకి అడుగు పెట్టిన ఈ సంస్థ భారత రిటైల్ రంగంలో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకువచ్చి.. మిడిల్ క్లాస్ట్ గుండెల్లో నిలిచిపోయింది. ఈ డీమార్ట్ను 2002 సంవత్సరంలో ముంబైలోని పొవాయ్లో మొట్టమొదటి స్టోర్ ఓపెన్ చేశారు. దీనిని రాధాకిషన్ దమానీ ప్రారంభించారు..
2002 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను అత్యంత చీప్ ధరల్లోనే విక్రయిస్తూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు కొన్ని ప్రోడక్టులపై ప్రత్యేకమైన బై వన్ గెట్ వన్ వంటి ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ డీమార్ట్ నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను చీప్ ధరలకు అందించి..తనదైన ముద్ర వేసింది.
డీమార్ట్ మార్కెట్లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎన్నో ఫార్ములను వినియోగించింది. ముఖ్యంగా నిత్యం తక్కువ ధరల (EDLP) వ్యూహంతో మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే, ఇతర రిటైలర్లు అప్పుడుప్పుడు మాత్రమే వస్తువులను తక్కువ ధరలకు అందించే వారు.. అయితే, ఈ డీమార్ట్ మాత్రం Everyday Low Price - EDLP స్ట్రాటజీతో ఎప్పుడు చీప్ ధరలకే వస్తువులను విక్రయిస్తోంది.
ముఖ్యంగా డీమార్ట్లో నిరంతరం నిత్యావసరాలు, ఆహార పదార్థాలు, గృహోపకరణాలతో పాటు దుస్తులపై తక్కువ ధరలను అందిస్తుంది. దీని కారణంగా మధ్యతరగతితో పాటు దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ప్రతి నెల వస్తువుల బడ్జెట్ను తగ్గించుకోవడానికి డీమార్ట్లో మాత్రమే షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు.
డీమార్ట్ వస్తువులను తక్కువ ధరకు అందిచడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అద్దె స్టోరులకు బదులుగా సొంత స్టోర్లను నిర్మించుకుంటూ వస్తోంది. దీని కారణంగా అద్దె ఖర్చులు తగ్గి..ఆదా చేసిన మొత్తాన్ని డిస్కౌంట్ల రూపంలో వినియోగదారులకు అందిస్తుందని సమాచారం..
డీమార్ట్ (D-Mart) కంటే తక్కువ ధరల్లో నిత్యావసరాలు లభించే ఆన్లైన్ స్టోర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో కొనుగోలు చేసేవారికి కూడా భారీ డిస్కౌంట్తో చీప్ ధరల్లోనే అన్ని రకాల వస్తువులను విక్రయించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ- స్టోర్స్ డీమార్ట్కు గట్టి పోటీని ఇస్తున్నాయి.
డీమార్ట్ (D-Mart) కంటే అత్యంత తక్కువ ధరల్లో సరుకులను జియో మార్ట్ (JioMart)లో కూడా కొనుగోలు చేయోచ్చు. ఈ ఆన్లైన్ స్టోర్లలో నిత్యావసరాల MRPలపై 30 నుంచి 40 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్, గృహోపకరణాలపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తాయి.