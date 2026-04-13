JioMart Summer Sale 2026: డి మార్ట్‌కు పోటీగా జియో మార్ట్ సమ్మర్ ఆఫర్స్.. 70% వరకు భారీ డిస్కౌంట్లు.. వేటిపైనంటే..!

JioMart April Offers 2026:వేసవికాలం ప్రారంభమయ్యాక ఇంట్లో ఖర్చులు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు సెలవులు ఉండటంతో స్నాక్స్, కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్‌క్రీమ్స్,హ అలాగే ఇంటి అవసరాల కోసం ఎక్కువగా షాపింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ సమయంలో కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్ జియోమార్ట్ అదిరిపోయే సమ్మర్ ఆఫర్స్‌ను ప్రకటించింది. డి మార్ట్‌కు గట్టి పోటీగా ఈ ఆఫర్స్ మార్కెట్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఏప్రిల్ 2026 నెలలో జియోమార్ట్ ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లతో ముందుకొచ్చింది. కొన్ని ఉత్పత్తులపై 70% వరకు తగ్గింపులు ఇవ్వడంతో పాటు, రోజువారీ డీల్స్‌లో అయితే 80 నుంచి 90% వరకు డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా గ్రోసరీ, హోమ్ ఎసెన్షియల్స్, క్లీనింగ్ ప్రోడక్ట్స్ వంటి వాటిపై భారీ ఆఫర్లు ఉన్నాయి.

ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో కూడా మంచి డీల్స్ ఉన్నాయి. సమ్మర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫెస్ట్‌లో ఏసీలు, ఫ్యాన్స్, ఇతర గాడ్జెట్స్‌పై ప్రత్యేక తగ్గింపులు అందిస్తున్నారు. కొన్ని సెలెక్ట్ చేసిన టాబ్లెట్లపై రూ.1500 వరకు తగ్గింపు కూడా ఇస్తున్నారు.  

పేమెంట్ ఆఫర్స్ కూడా కస్టమర్లకు అదనపు లాభం కలిగిస్తున్నాయి. రిలయన్స్ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా షాపింగ్ చేస్తే 5% క్యాష్‌బ్యాక్ జియోమార్ట్ వాలెట్‌లో లభిస్తుంది. ఐసీఐసీఐ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఆక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే పేటీఎం, మొబిక్విక్ వంటి యూపీఐ పేమెంట్స్ ద్వారా కూడా డిస్కౌంట్లు పొందవచ్చు.  

కొత్తగా జియోమార్ట్ ఉపయోగించే వారికి ప్రత్యేక ఆఫర్ ఉంది. రూ.199 పైగా ఆర్డర్ చేస్తే రూ.150 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదనంగా SAVE30NOW వంటి కూపన్ కోడ్‌లు ఉపయోగించి మరింత సేవింగ్స్ పొందవచ్చు.  

క్విక్ ఆర్డర్ ఆఫర్ ద్వారా రూ.149 లేదా రూ.249 పైగా షాపింగ్ చేస్తే రూ.50 వరకు తగ్గింపు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ఆఫర్లు కలిపి కస్టమర్లకు మంచి సేవింగ్స్ కలిగిస్తున్నాయి.  

ఈ ఆఫర్లు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. ఉత్పత్తుల అందుబాటు మరియు లొకేషన్ ఆధారంగా మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, జియోమార్ట్ అందిస్తున్న ఈ సమ్మర్ డిస్కౌంట్లు కస్టమర్లకు మంచి అవకాశంగా మారాయి.

