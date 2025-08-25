Jobs: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..జీతం + స్టైపెండ్.. చదువుకుంటూనే భారీగా సంపాదించే అవకాశం..అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!

HCL Jobs: ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఐటీ రంగంలో అవకాశాలను అందించేందుకు హెచ్సీఎల్ టెక్ టెక్ బి ఎర్లీ కెరీర్ ప్రొగ్రామ్ ను ప్రారంభించింది. ట్రైనింగ్ తోపాటు ఇంటర్న్ షిప్ తోపాటు హెచ్ సీఎల్ లో ఉద్యోగం పొందే గోల్డ్ ఛాన్స్ మీకోసం అందిస్తోంది. ఇందులో ఎంపికైన వారికి ట్రైనింగ్ సమయంలో నెలకు రూ. 10000 స్టైఫండ్ తోపాటు ఉద్యోగం పొందిన తర్వాత రూ. 1.7లక్షల నుంచి రూ. 2.2 లక్షల వరకు వార్షిక జీతాన్ని అందిస్తోంది. విద్యార్థులు చదువుకుంటూ భారీగా సంపాదించే అవకాశం లభిస్తుందని హెచ్ సీఎల్ తెలిపింది.
ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఐటీ ఆధారితమైంది. చాలా కంపెనీలు ఐటీ ఉద్యోగాలను అందిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే సరైన నైపుణ్యాలు లేకపోవడం వల్ల బీటెక్, ఎంటెక్ పూర్తి చేసినా ఉద్యోగాలు రావడం లేదు. ఏదైనా ఐటీ కంపెనీలో ఖాళీలు ఉన్నాయని మీకు తెలిసినట్లయితే వేలాది మంది నిరుద్యోగులు పోటీ పడుతున్నారు. అయినా కూడా కొంతమందికి ఉద్యోగాలు రావడం లేదు. దీని కారణం చాల మంది యువత నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోతున్నారని చెప్పవచ్చు.
ఈ సమయంలో ప్రముఖ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ కంపెనీ హెచ్సీఎల్ టెక్ ఇంటర్మీడియెట్ విద్యార్థులకు అద్భుత అవకాశాన్ని అందించింది. తెలంగాణలో ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం టెక్ బి ఎర్లీ కెరీర్ ప్రోగ్రామ్ ను ప్రారంభించింది.
ఈ వినూత్న కార్యక్రమం ద్వారా ఇంటర్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు వారి బిటెక్ తో సంబంధం లేకుండా నేరుగా ఐటీ రంగంలో ప్రవేశించే ఛాన్స్ లబిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైనింగ్, ఇంటర్న్ షిప్ తోపాటు హెచ్ సీఎల్ లో పూర్తి సమయం ఉద్యోగం కూడా పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
అయితే ఇందులో చేరాలనుకుంటున్న అభ్యర్థులు ముందుగా హెచ్ సీఎల్ కెరీర్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ లో అర్హత సాధించి ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ , కమ్యూనికేషన్ టెస్ట్ ఆధారంగా ఫైనల్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అయితే ఇది ఫ్రీ కాదు.
నిర్దిష్ట ప్రోగ్రామ్ ను బట్టి ట్యూషన్ ఫీజు 51వేల నుంచి రూ. 2.34లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఐటీ సర్వీసెస్, అసోసియేషన్ కు ఎంపికైన వారు బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకునే సౌకర్యం పొందవచ్చు. ట్రైనింగ్ తర్వాత దీన్ని సులభమైన వాయిదాల్లో చెల్లించవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం 12 నెలలు ఉంటుంది.
ఇందులో చేరిన విద్యార్థులు ఉద్యోగం చేస్తూనే చదువు కొనసాగించే ఛాన్స్ఉంటుంది. బిట్స్ ఫిలానీ, అమిటీ యూనివర్సిటీ, శాస్త్ర యూనివర్సిటీ వంటి ఫేమస్ విద్య సంస్థల నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేయవచ్చు.