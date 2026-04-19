  • Jonnagiri Gold Mine: బంగారం వేటలో ఏపీ నయా రికార్డు.. జొన్నగిరి మైనింగ్‌తో బయటపడ్డ 42.5 టన్నుల బంగారం..!

Jonnagiri Gold Mine: బంగారం వేటలో ఏపీ నయా రికార్డు.. జొన్నగిరి మైనింగ్‌తో బయటపడ్డ 42.5 టన్నుల బంగారం..!

Andhra's gold rush: భారతీయులను..బంగారాన్ని వేరు చేసి చూడలేము. బంగారంతో భారతీయులకు ఉన్న మమకారం గురించి ప్రత్యేకించీ చెప్పలేము. పెళ్లిళ్లు, పేరంటాలు.. ఏ చిన్న ఫంక్షన్ వచ్చినా చాలు ఒంటినిండా బంగారు ఆభరణాలతో ప్రత్యక్షం అవ్వాల్సిందే. భారతీయులు బంగారం ధరించడం అనేది నిన్నమొన్న వచ్చిన సంప్రదాయం కాదు.. అశోకుని కాలం నుంచి భారత్ కు పసిడిపై ఎనలేని మక్కువ. 
ప్రస్తుతం దేశంలో బంగారం ధరలు ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. హైదరాబాద్ లో తులం పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.50లక్షలు పలుకుతోంది. దీంతో పసిడి కొనాలంటే జనాలు జంకుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. దీంతో తప్పనిపరిస్థితుల్లో బంగారం  కొనాల్సిందే. చేసేదేమీ లేకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి గోల్డ్ కొంటున్నారు. 

అయితే ప్రతిఏటా భారత్ కు బంగారం దాదాపు 8వందల టన్నుల వరకు దిగుమతి అవుతుంది. దీనికోసం భారీగా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేస్తోంది భారత్. అయితే ఇప్పుడు భారతీయులకు ఒక భారీ గుడ్ న్యూస్ వినబోతున్నారు. భారత్ కు జాక్ పాట్ తగిలింది. ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో భారీ బంగారు గని బయటపడింది.   

కొత్త బంగారు గని వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్ ఉంది. బంగారం దిగుమతులు కూడా తగ్గే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో దాదాపు 42.5 టన్నుల బంగారం నిల్వలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరిలో దేశంలోనే తొలిసారి మొదటి ప్రైవేట్ బంగారు గని ఇదే కావడం కూడా విశేషం.

జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దీని బాధ్యతలను నిర్వహిస్తోంది. ఇక ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం 42.5 టన్నుల బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే ప్రస్తుతం తవ్వకాలకు 13.1 టన్నుల బంగారం సిద్ధంగా ఉందట. ఇక ఈ గని ద్వారా ఏడాదికి దాదాపు 1000కిలోల స్వచ్చమైన బంగారం ఉత్పత్తి చేయాలని ఆ కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 

ఇక ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాజెక్టులో దాదాపు రూ. 400కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఈ గని దాదాపు 15సంవత్సరాలపాటు కార్యకలపాలు సాగిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. జొన్నగిరి, ఎర్రగుడి, పాగిదిరై గ్రామాలలో సుమారు 598 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉన్న ఈ జొన్నగిరి ప్రాజెక్టులో భారీగానే పెట్టుబడి పెట్టారు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ గనిని దేశానికి అంకితం చేయనున్నారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌కే కాకుండా, భారతదేశపు విస్తృత  మైనింగ్ ఆశయాలకు కూడా ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం అని ఆంధ్రప్రదేశ్ గనులు, భూగర్భశాస్త్ర శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా  అన్నారు.

