Tollywood Heroes: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Tollywood Heroes: తెలుగు సహా దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీ హీరోల ముందు బిరుదులు ఉండటం కామన్. అలనాటి ఎన్టీఆర్ నుంచి ఈనాటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వరకు అందరు హీరోల ముందు కామన్ గా ఓ బిరుదుగా ఉండటం కామన్. కెరీర్ మొదట్లో వారి బిరుదులకు ఆ తర్వాత వాళ్లకు వచ్చిన స్టార్ ఇమేజ్ కారణంగా బిరుదులు మార్చుకున్న సందర్భాలున్నాయి. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్ వంటి స్టార్ హీరోలు ఆ తర్వాత బిరుదులు మార్చుకున్నారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు కెరీర్ మొదట్లో యంగ్ టైగర్ బిరుదు ఉండేది. ప్రస్తుతం వచ్చిన ఇమేజ్ తర్వాత తారక్ తన బిరుదును మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ గా తన బిరుదును మార్చుకున్నాడు.
అల్లు అర్జున్.. అల్లు అర్జున్ కెరీర్ మొదటి నుంచి స్టైలిష్ స్టార్ బిరుదు ఉండేది. ఇక సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘పుష్ప’ సినిమా నుంచి ఐకాన్ స్టార్ గా బిరుదు మార్చుకున్నారు.
చిరంజీవి.. చిరంజీవి కెరీర్ మొదట్లో సుప్రీంహీరో బిరుదు ఉండేది. ఆ తర్వాత ‘మరణ మృదంగం’ సినిమా నుంచి మెగాస్టార్ బిరుదు చేరింది. అదే చిరుకు సంబంధించిన మెగా ఫ్యామిలీ అయింది.
బాలకృష్ణ.. నందమూరి బాలకృష్ణకు తన తండ్రికి ఉన్న నటరత్నను ఆ తర్వాత అభిమానులు యువరత్నగా పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇక ‘సింహా’ సినిమా తర్వాత బాలయ్య పేరు ముందు నట సింహం అని బిరుదు చేరింది. తాజాగా బాలయ్య బిరుదు నట సింహం బిరుదు కాస్త ‘గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్’ అయింది.
నాగార్జున.. అక్కినేని నాగార్జునకు తండ్రి నటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నుంచి యువసామ్రాట్ గా పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇక ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది తన యువసామ్రాట్ బిరుదును కొడుకు నాగ చైతన్యకు అప్పగించి.. కింగ్ సినిమా నుంచి కింగ్ బిరుదు వచ్చి చేరింది.
మహేష్ బాబు.. మహేష్ బాబు.. కెరీర్ మొదట్లో ప్రిన్స్ గా పిలవడం మొదలు పెట్టారు. ఆ తర్వాత పోకిరి సినిమా తర్వాత ప్రిన్స్ కాస్త సూపర్ స్టార్ బిరుదు వచ్చి చేరింది.
ప్రభాస్.. ప్రభాస్ .. రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు నట వారసుడిగా అడుగు పెట్టడంతో అభిమానులు యంగ్ రెబల్ గా పిలవడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత రెబల్ స్టార్ అయ్యాడు.
రామ్ చరణ్.. రామ్ చరణ్ .. తండ్రి మెగా స్టార్, బాబాయి పవర్ స్టార్ నుంచి మెగా పవర్ స్టార్ గా మారాడు. ఇక ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ సక్సెస్ తో గ్లోబల్ స్టార్ గా అభిమానులు పిలవడం ప్రారంభించారు.