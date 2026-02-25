English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tollywood Heroes: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Tollywood Heroes: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Tollywood Heroes: తెలుగు సహా దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీ హీరోల ముందు బిరుదులు ఉండటం  కామన్. అలనాటి ఎన్టీఆర్ నుంచి ఈనాటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వరకు అందరు హీరోల ముందు కామన్ గా ఓ బిరుదుగా ఉండటం కామన్. కెరీర్ మొదట్లో వారి బిరుదులకు ఆ తర్వాత వాళ్లకు వచ్చిన స్టార్ ఇమేజ్ కారణంగా బిరుదులు మార్చుకున్న సందర్భాలున్నాయి. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్ వంటి స్టార్ హీరోలు ఆ తర్వాత బిరుదులు మార్చుకున్నారు. 
1 /8

జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు కెరీర్ మొదట్లో యంగ్ టైగర్ బిరుదు ఉండేది. ప్రస్తుతం వచ్చిన ఇమేజ్ తర్వాత తారక్ తన బిరుదును మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ గా తన బిరుదును మార్చుకున్నాడు. 

2 /8

అల్లు అర్జున్.. అల్లు అర్జున్ కెరీర్ మొదటి నుంచి స్టైలిష్ స్టార్ బిరుదు ఉండేది. ఇక సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘పుష్ప’ సినిమా నుంచి ఐకాన్ స్టార్ గా బిరుదు మార్చుకున్నారు.   

3 /8

చిరంజీవి..  చిరంజీవి కెరీర్ మొదట్లో సుప్రీంహీరో బిరుదు ఉండేది. ఆ తర్వాత ‘మరణ మృదంగం’ సినిమా నుంచి మెగాస్టార్ బిరుదు చేరింది. అదే చిరుకు సంబంధించిన మెగా ఫ్యామిలీ అయింది. 

4 /8

బాలకృష్ణ..  నందమూరి బాలకృష్ణకు తన తండ్రికి ఉన్న నటరత్నను ఆ తర్వాత అభిమానులు యువరత్నగా పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇక ‘సింహా’ సినిమా తర్వాత బాలయ్య పేరు ముందు నట సింహం అని బిరుదు చేరింది. తాజాగా బాలయ్య బిరుదు నట సింహం బిరుదు కాస్త ‘గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్’ అయింది.   

5 /8

నాగార్జున..  అక్కినేని నాగార్జునకు తండ్రి నటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నుంచి యువసామ్రాట్ గా పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇక ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది తన యువసామ్రాట్ బిరుదును కొడుకు నాగ చైతన్యకు అప్పగించి.. కింగ్ సినిమా నుంచి కింగ్ బిరుదు వచ్చి చేరింది. 

6 /8

మహేష్ బాబు.. మహేష్ బాబు.. కెరీర్ మొదట్లో ప్రిన్స్ గా పిలవడం మొదలు పెట్టారు. ఆ తర్వాత పోకిరి సినిమా తర్వాత ప్రిన్స్ కాస్త సూపర్ స్టార్ బిరుదు వచ్చి చేరింది.  

7 /8

ప్రభాస్..  ప్రభాస్ .. రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు నట వారసుడిగా అడుగు పెట్టడంతో అభిమానులు యంగ్ రెబల్ గా పిలవడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత రెబల్ స్టార్ అయ్యాడు. 

8 /8

రామ్ చరణ్..  రామ్ చరణ్ .. తండ్రి మెగా స్టార్, బాబాయి పవర్ స్టార్ నుంచి మెగా పవర్ స్టార్ గా మారాడు. ఇక ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ సక్సెస్ తో గ్లోబల్ స్టార్ గా అభిమానులు పిలవడం ప్రారంభించారు.

