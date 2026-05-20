Jr NTR Cars Collection: లంబోర్ఘిని నుంచి పోర్షే వరకు తారక్ గ్యారేజీలో ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లు ఇవే.. ఒక్కో కార్ ధర వింటే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 20, 2026, 07:06 AM IST|Updated: May 20, 2026, 07:06 AM IST

Jr NTR Cars Collection: జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. అభిమానులు ముద్దుగా తారఖ్ అని పిలుచుకుంటారు. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ తన యాక్టింగ్ తో కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో నిలిచిపోయారు. త్రిబుల్ఆర్, దేవర వంటి పాన్ ఇండియా మూవీస్ తో ఆయన ప్రపంచస్థాయికి ఎదిగారు. నందమూరి హరిక్రిష్ణ తనయుడిగా ఉన్నత కుటుంబంలోని ఇండస్ట్రీలోకి అడుకున్నపెట్టినప్పటికీ.. తన కష్టంతో సంపాదించుకున్న పేరుతోపాటు ఆస్తులు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయని చెప్పాలి. తారఖ్ ఒక్కోసినిమాకు సుమారు రూ. 100 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటారు. నేడు ఆయన పుట్టిన రోజు సందర్బంగా తారఖ్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసుకుందాం. 

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లైఫ్ స్టైల్ గురించి బయటకు చాలా తక్కువే అని చెప్పాలి. ఆయన కుటుంబానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీకి తానే స్వయంగా బిర్యానీ వంటివి వండి వడ్డించడం అలవాటని చెబుతుంటారు. తారఖ్ ది లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్. వార్ 2 సినిమా కోసం 70కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారని బాలీవుడ్ లో టాక్. డ్రాగన్ కోసం అయితే ఏకంగా రూ. 100 కోట్ల తీసుకునే అవకాశం ఉందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. సంపాదన ఎలా ఉంటుందో ఖర్చు కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది. 

ఇక ఎన్టీఆర్ నెట్ వర్త్ విషయానికి వస్తే గతేడాది 2025కి ఆయన ఆస్తుల నికర విలువ సుమారు 600కోట్లుగా ఉందని అంచనా. తారఖ్ ఆస్తుల్లో ప్రాపర్టీలు ఎక్కువగా ఉంటాయట. లైఫ్ స్టైల్ విషయానికి వస్తే.. కార్లు, ఖరీదైన వాచీలు కోసం ఎంతైనా ఖర్చు చేస్తారట. జూబ్లీహిల్స్ లోని ఆయన ఇంటి విలువ సుమారు 25కోట్లు ఉంటుందట. హైదరాబాద్ శివారులోని శంకరపల్లి మండలంలో ఆరున్నర ఎకరాల్లో ఫామ్ హౌస్ కూడా ఉంది. 

ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గ్యారెజీలో బోలేడు కార్లు ఉంటాయి. అందులో అత్యంత ఖరీదైన కారు కూడా ఉంటుందట. పోర్షే కేమాన్ ఎస్ అందులో ఒకటి. పోర్షే కేమాన్ కారు సుమారు రూ. 58.73కోట్లు ఉంటుంది. అలాంటి కార్లు ప్రపంచ వ్యాప్తగా కేవలం 777 మాత్రమే ఉన్నాయి. అందుకే ఇది అరుదైన మోడల్ కారు. 

పోర్షే కాకుండా ఇండియాలో లంబోర్ఘిని ఉరుస్ గ్రాఫెట్ క్యాప్యూల్ కారు కొన్న మొదటి వ్యక్తి ఎన్టీఆరే. దాని ఖరీదు 3.16 కోట్లు. ఆ కారు నెంబర్ 9999 కోసం రూ. 17 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. తన  ఫ్యామిలీ కోసం ఐదారు కార్లు కూడా కొన్నారు. అయితే లంబోర్ఘిని, పోర్షే కేమాన్ లో ఎక్కువగా ట్రావేల్ చేస్తుంటారు.   

ఇక ఎన్టీఆర్ వాచ్ ధర తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే. 7.47కోట్ల విలువైన రిచర్డ్ మిల్లే వాచీని ధరిస్తారు. అంతేకాదు 2.5కోట్ల విలువైన నాటిలస్ వాచీలు కూడా ఉన్నాయి. 

ఎన్టీఆర్ గ్యారేజీలో సుమారు 4కోట్ల మెర్సిడెస్ మే బాగ్ ఎస్ క్లాస్, రేంజ్ రోవర్, రేంజ్ రోవర్ వోగ్ , బీఎండబ్ల్యూ, టయోటా వెల్ ఫైర్ కూడా ఉన్నాయి. వీటి ధరలు కోట్లలోనే ఉన్నాయి.

