Jr NTR Heroine: వాళ్ళతో వేస్ట్.. వాళ్లు టిష్యూలతో సమానం.. జూ.ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..!

Heroine Controversy: సౌత్ సినీ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు గ్లామర్ పాత్రలతో మంచి గుర్తింపు పొందిన నటి సోనా హైడెన్ మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చారు. కొంతకాలంగా సినిమాలు, మీడియా నుండి దూరంగా ఉన్న ఆమె ఇప్పుడు కొత్తగా వెబ్ సిరీస్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా ఆమె నిర్మిస్తున్న స్మోక్ అనే వెబ్ సిరీస్ గురించి ప్రమోషన్స్ చేస్తూ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. ఈ సందర్భంలో ఆమె గతంలో చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సోనా హైడెన్ తన సినీ ప్రయాణాన్ని తమిళ సినిమాలో ప్రారంభించారు. ప్రముఖ నటుడు అజిత్ నటించిన పూవెల్లమ్ ఉన్ వాసంతం సినిమాతో ఆమె నటిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత తమిళం, మలయాళం, తెలుగు వంటి భాషల్లో పలు సినిమాల్లో నటించారు. 2000 నుంచి 2015 వరకు ఆమె సినిమాల్లో బిజీగా ఉండి అనేక పాత్రలు చేశారు.
తెలుగులో కూడా ఆమె కొన్ని సినిమాల్లో కనిపించారు. రాజశేఖర్ నటించిన ఆయుధం, రవితేజ నటించిన వీడే, అలాగే ఎన్టీఆర్ మరియు పూరీ జగన్నాథ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఆంధ్రావాలా వంటి చిత్రాల్లో ఆమె నటించారు. అయితే తర్వాత తమిళం.. మలయాళం సినిమాల్లో ఎక్కువ అవకాశాలు రావడంతో తెలుగు చిత్రాలకు కొంత దూరమయ్యారు.
గతంలో ఒక మ్యాగజైన్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సోనా హైడెన్ పెళ్లి గురించి తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పి వివాదానికి కారణమయ్యారు. పురుషుల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. “పురుషులు నాకు టిష్యూ పేపర్తో సమానం. నాకు వైవాహిక వ్యవస్థపై నమ్మకం లేదు. వాళ్ళతో జీవించడం పెద్ద ఫూలీష్ విషయం,” అంటూ తన అభిప్రాయాలను చెప్పారు. ఆమె వ్యాఖ్యలపై కొందరు తీవ్రంగా స్పందించారు. దాంతో ఆమెపై గతంలో వెల్లూరులో కేసు నమోదు చేశారు
తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడిన సోనా హైడెన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా స్పందించారు. గ్లామర్ పాత్రలు చేయడం వల్ల తనపై ఒక ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ ఏర్పడిందని చెప్పారు. అదే కారణంగా తన పెళ్లి గురించి ఆలోచించలేకపోయానని ఆమె వెల్లడించారు.
అలాగే తనపై ఏర్పడిన ఇమేజ్ను మార్చుకోవడానికి టెలివిజన్ సీరియల్స్లో తల్లి పాత్రలు చేయాలని కూడా ప్రయత్నించానని చెప్పారు. కానీ ఆ ప్రయత్నం పెద్దగా ఫలించలేదని తెలిపారు. కొంతకాలం నటనకు విరామం ఇచ్చిన ఆమె ఇప్పుడు మళ్లీ సినిమాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఈసారి నటిగా మాత్రమే కాకుండా దర్శకురాలు.. నిర్మాతగా కూడా కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభిస్తున్నారు. స్మోక్ వెబ్ సిరీస్ ద్వారా తనను మరోసారి ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేయాలని సోనా హైడెన్ భావిస్తున్నారు.