English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jr NTR: బాలకృష్ణ పై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు.. అఖండ 2 వాయిదా వేళ నందమూరి అభిమానుల్లో ఆనందం..

Jr NTR: బాలకృష్ణ పై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశంసలు.. అఖండ 2 వాయిదా వేళ నందమూరి అభిమానుల్లో ఆనందం..

Jr NTR About Balakrishna 
నందమూరి ఫ్యామిలీ అనగానే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ తర్వాత బాలకృష్ణ గుర్తొస్తారు. ఇక ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎంతోమంది హీరోలుగా వచ్చినా కానీ.. బాలకృష్ణ తరువాత అంతలా పేరు తెచ్చుకుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాత్రమే అని చెప్పవచ్చు. అందుకే నందమూరి అభిమానులు బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిసి ఎప్పుడు కనిపిస్తారా అని ఎప్పుడూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు..
1 /5

బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఇద్దరూ కూడా నందమూరి అభిమానులకు రెండు కళ్ళు లాంటివాళ్ళు. కానీ గత కొద్దిరోజులుగా వీళ్లిద్దరి మధ్య సంబంధం సరిగ్గా లేదు అన్న వార్తలు వినిపిస్తూ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎందుకు తగ్గట్టుగానే ఎప్పుడూ కూడా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కనిపించలేదు. 

2 /5

బాలకృష్ణ కూడా చాలాసార్లు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి ప్రశ్నా వస్తే కూడా దాన్ని తప్పించుకునేసారు. ఎప్పుడూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి బాలకృష్ణ ప్రశ్నావించనే లేదు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పాన్ ఇండియా సక్సెస్ చవిచూస్తున్న కానీ.. బాలకృష్ణ దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు ఆయనకు ప్రశంసలు అందలేదు.   

3 /5

ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో మాత్రం వైరల్ అవుతూ నందమూరి అభిమానుల్లో ఆనందం తీసుకొస్తుంది. అదుర్స్ సినిమా ఆడియో ఈవెంట్ అప్పుడు.. బాలకృష్ణ గెస్ట్ గా వచ్చారు.. అప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాట్లాడుతూ తనకు అందరికన్నా బాలయ్య ఇష్టమని.. తన గుండె కోస్తే వచ్చేది బాలయ్య బాబాయ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. 

4 /5

ఈ ఈవెంట్ బాలకృష్ణ కు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు మనస్పర్ధలు రాకముందు జరిగింది. ఇక ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ హీరోగా వచ్చిన అఖండ 2 సినిమా వాయిదా పడడంతో.. నందమూరి అభిమానులు నిరాశలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం నందమూరి అభిమానుల్లో కొద్దిగా ఆనందం తీసుకొచ్చింది. 

5 /5

అఖండ 2 వాయిదా పడిన వేళ.. ఈ పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో కనిపించి నందమూరి అభిమానులకు కొద్దిగా వరకు బాధ తగ్గించింది ఆనడంలో సందేహం లేదు.

Jr NTR comments on Balakrishna Balakrishna Jr NTR relationship Nandamuri family news Jr NTR Viral Video Balakrishna praise Jr NTR Akhanda 2 delay Akhanda 2 release update Nandamuri fans reactions Jr NTR about Balakrishna

Next Gallery

EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..