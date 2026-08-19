/Jr NTR: ఎన్టీఆర్ ఇంట్లో మరో తీరని విషాదం.. నందమూరి హీరో ఎమోషనల్..!

Jr NTR: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం భుజం గాయం కారణంగా చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఇటీవలే ఆయనకు భుజానికి శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఈ సమయంలో ఎన్టీఆర్కు మరో విషాద వార్త ఎదురైంది. ఆయన ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్న పెంపుడు కుక్క బఘీరా కన్నుమూసింది. దీంతో ఎన్టీఆర్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
బఘీరా నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎన్టీఆర్ కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంది. మొదట్లో ఒక పెంపుడు జంతువుగా ఇంట్లోకి వచ్చిన బఘీరా.. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యుడిగా మారిపోయింది. బఘీరాతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఎన్టీఆర్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు.
బఘీరా తన జీవితంలోకి ఒక తోడుగా వచ్చిందని, ఆ తర్వాత తన కుటుంబంలో భాగమైందని ఎన్టీఆర్ తెలిపారు. బఘీరా తన జీవితంలో ఎంతో ప్రేమ, నమ్మకం, అల్లరి, సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చిందని చెప్పారు. తనకు ఎంతో కష్టమైన సమయంలో కూడా బఘీరా ఇచ్చిన ఓదార్పు ప్రత్యేకమైనదని గుర్తు చేసుకున్నారు.
బఘీరా లేకపోవడంతో ఇంట్లో ఒక పెద్ద నిశ్శబ్దం ఏర్పడిందని ఎన్టీఆర్ భావోద్వేగంగా చెప్పారు. అయితే బఘీరా తన జీవితంలో వదిలి వెళ్లిన ప్రేమ, జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ తనతోనే ఉంటాయని తెలిపారు. తనను ఎంచుకున్నందుకు, తనతో కలిసి నడిచినందుకు, గత నాలుగు సంవత్సరాలను మరింత అందంగా మార్చినందుకు బఘీరాకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.
చివరగా బఘీరాకు భావోద్వేగంగా వీడ్కోలు పలికారు. "స్వేచ్ఛగా పరుగెత్తు.. నిన్ను ఎంతో ప్రేమించారు. ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు" అనే భావంతో ఎన్టీఆర్ తన బాధను పంచుకున్నారు. ఈ పోస్ట్ చూసిన అభిమానులు కూడా చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇక కొంతకాలంగా ఎన్టీఆర్ తన భుజం గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘డ్రాగన్’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆయనకు భుజానికి గాయం అయింది. ఈ గాయం కోసం సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు.
శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయిందని ఆసుపత్రి వెల్లడించింది. అనంతరం ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో రిహాబిలిటేషన్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. పూర్తిగా కోలుకోవడానికి రెండు నుంచి మూడు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని గతంలో వైద్యులు తెలిపారు.
సర్జరీ తర్వాత అభిమానులు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు అందించిన ప్రేమ, ప్రార్థనలు, మద్దతుకు ఎన్టీఆర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం బఘీరాను కోల్పోయిన బాధతో పాటు గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న ఎన్టీఆర్కు అభిమానులు ధైర్యం చెబుతున్నారు. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ఎన్టీఆర్ తదుపరి ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘డ్రాగన్’ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో రుక్మిణి వసంత్, అనిల్ కపూర్, బిజు మీనన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ చివరిగా ‘దేవర’, ‘వార్ 2’ సినిమాల్లో కనిపించారు.