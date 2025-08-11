Jr NTR: నేను ఉండను.. వెళ్ళిపోతా.. వార్ 2 ఈవెంట్ లో ఆగ్రహానికి గురైన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. అలానే ఫ్యాన్ వార్స్ వద్దంటే..!

War 2 Pre Release Event
వార్ 2 ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిన్న ఘనంగా హైదరాబాదులో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈవెంట్ కు ఈ సినిమా హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వృతిక్ రోషన్ అటెండ్ అయ్యి అభిమానులను అల్లరించారు. అయితే ఈ ఈవెంట్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆగ్రహానికి గురికావడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
వార్ 2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న విడుదలకు సిద్ధం అవుతూ ఉండటంతో…ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ని సినిమా యూనిట్ ప్రారంభించారు.
యాష్ చోప్రా ప్రొడక్షన్స్ లో వస్తున్న ఈ సినిమాని తెలుగులో నాగవంశీ ప్రెసెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రం హిందీ ప్రమోషన్స్ కన్నా ముందు తెలుగు ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టారు.
అయితే హైదరాబాదులో జరిగిన ఈ సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అభిమానులు అల్లరి చేయడం వల్ల ఆయన ఆగ్రహానికి గురయ్యారు.
“వెళ్లిపోమంటారా.. నేను ఏమన్నాను సైలెంట్ గా ఉండమన్నా… నాకు ఒక్క నిమిషం పట్టదు మైక్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాను అర్థం అయిందా సైలెంట్ గా ఉండండి,” అంటూ తన కోపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
ఇక ఇదే ఈవెంట్లో ఫ్యాన్ వార్స్ మంచివి కాదని వాటికి దూరంగా ఉండాలి అంటూ.. తన అభిమానులకు చెప్పుకొచ్చారు ఈ హీరో.