Jr NTR: నేను ఉండను.. వెళ్ళిపోతా.. వార్ 2 ఈవెంట్ లో ఆగ్రహానికి గురైన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. అలానే ఫ్యాన్ వార్స్ వద్దంటే..!

War 2 Pre Release Event 
వార్ 2 ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిన్న ఘనంగా హైదరాబాదులో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈవెంట్ కు ఈ సినిమా హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వృతిక్ రోషన్ అటెండ్ అయ్యి అభిమానులను అల్లరించారు. అయితే ఈ ఈవెంట్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆగ్రహానికి గురికావడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
1 /5

వార్ 2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న విడుదలకు సిద్ధం అవుతూ ఉండటంతో…ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ని సినిమా యూనిట్ ప్రారంభించారు.   

2 /5

యాష్ చోప్రా ప్రొడక్షన్స్ లో వస్తున్న ఈ సినిమాని తెలుగులో నాగవంశీ ప్రెసెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రం హిందీ ప్రమోషన్స్ కన్నా ముందు తెలుగు ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టారు.   

3 /5

అయితే హైదరాబాదులో జరిగిన ఈ సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అభిమానులు అల్లరి చేయడం వల్ల ఆయన ఆగ్రహానికి గురయ్యారు.  

4 /5

“వెళ్లిపోమంటారా.. నేను ఏమన్నాను సైలెంట్ గా ఉండమన్నా… నాకు ఒక్క నిమిషం పట్టదు మైక్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాను అర్థం అయిందా సైలెంట్ గా ఉండండి,” అంటూ తన కోపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.   

5 /5

ఇక ఇదే ఈవెంట్లో ఫ్యాన్ వార్స్ మంచివి కాదని వాటికి దూరంగా ఉండాలి అంటూ.. తన అభిమానులకు చెప్పుకొచ్చారు ఈ హీరో.

