Mahesh Babu vs Jr NTR:మార్చి 19 విడుదలైన ధురంధర్: ది రివెంజ్ సినిమా మంచి స్పందన పొందుతోంది. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ రూపొందించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లు సాధించడంతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా వివిధ భాషల స్టార్ హీరోలు ఈ సినిమాపై తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
మొదటగా అల్లు అర్జున్ ఈ సినిమాను ప్రశంసిస్తూ తన అభిప్రాయం పంచుకున్నారు. ఆయన మాటలకు సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించిన మాధవన్ వెంటనే స్పందించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ నుంచి ప్రశంసలు రావడం తనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని మాధవన్ చెప్పారు.
తర్వాత మహేష్ బాబు కూడా ఈ సినిమాపై స్పందించారు. ఆయన ఈ చిత్రాన్ని చాలా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారని చెప్పారు. మహేష్ చేసిన కామెంట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనికి కూడా మాధవన్ వెంటనే స్పందించి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఈ సినిమాను ప్రశంసిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. ముఖ్యంగా మాధవన్ నటన గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. సినిమాలో ప్రతి సీన్లో మాధవన్ తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారని, ఆయన పాత్ర ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం అని చెప్పారు.
అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అల్లు అర్జున్, మహేష్ బాబు చేసిన ట్వీట్లకు వెంటనే స్పందించిన మాధవన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్కు మాత్రం స్పందించలేదు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు కారణమైంది.
కొంతమంది అభిమానులు దీనిపై సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా సమస్య ఉందా అని అనుకుంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఇది చిన్న విషయం మాత్రమేనని, మాధవన్ ఆ ట్వీట్ చూడకపోయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.