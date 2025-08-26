Jr NTR Video: ఆ హీరోతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లిప్ కిస్..వీడియో వైరల్.. ఇదేం పైత్యం రా బాబు..!

Jr NTR Viral Video
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో యమ బిజీగా ఉన్నారు. దేవర చిత్రంతో.. మంచి విజయం సాధించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ మధ్యనే.. హీరో హృతిక్ రోషన్ తో పాటు వార్ 2.. సినిమాలో కూడా కనిపించారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన ఒక వీడియో తెగ వైరల్ అవుతుంది..
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా ద్వారా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్. అంతకుముందు నుంచే తెలుగులో సూపర్ స్టార్ గా కొనసాగిన ఈ హీరో.. ఆ సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్టార్ గా మారిపోయారు.
ఇక ఆ తర్వాత కొరటాల శివ.. దర్శకత్వంలో వచ్చిన దేవర సినిమాలో కనిపించి మెప్పించారు. ఇక ఈ మధ్యనే హృతిక్ రోషన్తో.. వార్ 2 సినిమాలో ఆకట్టుకున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా కేవలం పరవాలేదు అనిపించుకుంది.
ఇక ఈ సినిమాలో సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం విలన్ గా కనిపించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ క్లైమాక్స్లో మారినట్టు.. చూపించి నెక్స్ట్ వార్త కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉంటారు అనే హింట్ ఇచ్చారు.. View this post on Instagram A post shared by @snizzz_zz
ఇక ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా ఎన్టీఆర్, హృతిక్ మధ్య ఉన్న స్నేహ బంధం బాగా హైలైట్ అయింది. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మారిన తర్వాత హృతిక్ ని దగ్గరకు తీసుకుంటారు.
ఈ సీన్ ని instagram లో చాలామంది పోస్ట్ చేస్తూ.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆ సీన్ లో హృతిక్ కి లిప్ కిస్ పెట్టేల ఉంది అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరి కొంతమంది మాత్రం ఇదేం పైత్యం రా దీన్ని కూడా ఇలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు.. అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.