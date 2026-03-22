Jr NTR Weight Loss: 7 వారాల్లో 10 కేజీల బరువు తగ్గిన ఎన్టీఆర్.. కారణం ఇదే..!

Jr NTR Weight Loss Journey ; టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మరోసారి తన కట్టుదిట్టమైన డెడికేషన్‌తో వార్తల్లో నిలిచాడు. ప్రస్తుతం ఆయన ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఒక భారీ సినిమా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా కన్నా కూడా ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బరువు సోషల్ మీడియాలో అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా వస్తున్న సినిమా డ్రాగన్. ఈ చిత్రంలో సిక్స్ ప్యాక్ లుక్‌లో కనిపించాలనే లక్ష్యంతో ఎన్టీఆర్ కఠినమైన ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఆయన ట్రైనింగ్ టీమ్ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, కేవలం 7 వారాల్లోనే ఎన్టీఆర్ దాదాపు 10 కిలోల బరువు తగ్గారు. ఇది సాధారణ విషయం కాదు. దీని వెనుక ఆయన కఠినమైన శ్రమ, పట్టుదల ఉన్నాయని చెప్పాలి.

ప్రతి రోజు సుమారు 90 నిమిషాల పాటు ఎన్టీఆర్ కఠినమైన వర్కౌట్స్ చేస్తున్నారు. జిమ్‌లో హెవీ ఎక్సర్సైజ్‌లతో పాటు, ప్రత్యేకమైన డైట్ ప్లాన్‌ను కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. ఆయన తీసుకునే ఆహారం పూర్తిగా ప్రోటీన్స్‌తో నిండి ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జంక్ ఫుడ్‌కు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటున్నారు.

ఇలాంటి కఠినమైన రొటీన్‌ను పాటించడం చాలా కష్టం. అయినా కూడా ఎన్టీఆర్ తన సినిమా కోసం ఎలాంటి కష్టం అయినా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకే ఆయనను అభిమానులు ఎంతో ఇష్టపడుతున్నారు.

ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. ఈ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ విభిన్నమైన పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారని సమాచారం. ఆయన లుక్, ఫిట్‌నెస్, యాక్షన్ సీన్స్.. ఇవన్నీ కలిపి ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

ఇప్పటికే ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఎన్టీఆర్ ఈ స్థాయిలో ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ చేయడం చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సినిమా విడుదలయ్యే సమయానికి ఆయన కొత్త లుక్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని అందరూ భావిస్తున్నారు.

ఎన్టీఆర్ మరోసారి తన కష్టంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్‌లో మరో పెద్ద హిట్ అవుతుందా అనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంది.

