Jr NTR Net Worth: మన దేశంలో అత్యంత రిచెస్ట్ హీరోగా ఎన్టీఆర్.. పెరిగిన ఆస్తులతో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో..

Jr NTR Net Worth: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అలియాస్ తారక్ నందమూరి తారక రామారావు మూడో తరం నట వారసుడిగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టి తాతకు తగ్గ మనవడిగా సత్తా చూపిస్తున్నాడు. హీరోగా 25 యేళ్ల కెరీర్ పూర్తి చేసుకుంటున్న ఎన్టీఆర్.. ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో చిత్రాల పరంగా వచ్చిన రెమ్యునరేషన్ తో పాటు సంపాదించిన ఆస్తులు.. వారసత్వంగా సంక్రమించిన ఆస్తుల విలువ వేల కోట్లకు చేరిందనేది తాజాగా ఓ మీడియా వెల్లడించింది.
Jr NTR Assets: నందమూరి థర్డ్ జనరేషన్ నట వారసుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన ఎన్టీఆర్.. తాతకు తగ్గ మనవడిగా టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నాడు. ఆర్ఆర్ఆర్ తో నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో తన ఇమేజ్ పెరిగింది. ఆ తర్వాత దేవరతో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. రీసెంట్ గా ‘వార్ 2’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా డిజాస్టర్ టాక్ తో కూడా ఓవరాల్ గా రూ. 350 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి హీరోగా ఎన్టీఆర్ స్టార్ పవర్ ను చూపించింది.
తారక్ చిన్నపుడు తాత ఎన్టీఆర్ డైరెక్షణ్ లో తెరకెక్కిన 'బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర' హిందీ వెర్షన్ సినిమాలో బాల నటుడిగా భరతుడి పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ కాలేదు. ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ కూడా నటించడం విశేషం.
ఆ తర్వాత అంతా చిన్న పిల్లలతో గుణశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన ‘రామాయణం’ చిత్రంతో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. నిన్ను చూడాలిని మూవీతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీతో గ్లోబల్ లెవల్లో అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు ఎన్టీఆర్. తొలి సినిమాకు రూ. 4 లక్షల రెమ్యునేషన్ అందుకున్న ఎన్టీఆర్.. ఇపుడు ఒక్కో చిత్రానికి రూ. 100 కోట్లు తీసుకునే రేంజ్ కు ఎదిగాడు.
ఎన్టీఆర్ స్థిరాస్థులు విషయానికొస్తే... జూబ్లీహిల్స్లోని ఇంటితో పాటు బెంగళూరులో ఫామ్ హౌస్తో పాటు తాజాగా బాలీవుడ్ హెడ్ క్వార్టర్ ముంబైలో ఓ ఫ్లాట్ ను కొనుగోలు చేసినట్టు సన్నిహిత వర్గాల సమాచారం. వీటి విలువ దాదాపు రూ.350 కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది సమాచారం. అటు ఎన్టీఆర్ దగ్గర ఎన్నో లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. వాటి వాల్యూ కూడా రూ. 125 కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది టాక్.
ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో తన రెమ్యునరేషన్ , వివిధ బ్రాండ్స్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంతేకాదు చిన్న ఎన్టీఆర్ కు తాత ఎన్టీఆర్ నుంచి వారసత్వంగా కొన్ని ఆస్తులు సంక్రమించాయి. అటు పిల్లనిచ్చిన మామ నార్నే శ్రీనివాస్ నుంచి వచ్చిన ఆస్తిపాస్తుల పాటు ఇంటి విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ కలిపితే.. దాదాపు రూ.1500 కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది సినీ వర్గాల సమాచారం.
అంతేకాదు తాత ఎన్టీఆర్ నుంచి నిమ్మకూరులో కూడా పలు ఆస్తులు కూడా జూనియర్ కు దక్కాయి. అటు తారక్ వాళ్ల నాన్న హరికృష్ణకు అక్కడ 5 ఎకరాల స్థలం వారసత్వంగా దక్కింది. ఈ లెక్కన అక్కడ చిన్న ఎన్టీఆర్ కు అక్కడ రూ. 25 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.