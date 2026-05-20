NTR Networth: ఎన్టీఆర్ దగ్గర ఉన్న ఆ ఒక్క వస్తువు ధరే రూ.80 కోట్లు.. ఎన్టీఆర్ లైఫ్ స్టైల్ మామూలు కాదు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 20, 2026, 08:03 AM IST|Updated: May 20, 2026, 08:03 AM IST

NTR Networth 2026: RRR తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రేంజ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయన కేవలం టాలీవుడ్ స్టార్ మాత్రమే కాదు, పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందారు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ ఆస్తులు, లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్, రెమ్యునరేషన్ గురించి సోషల్ మీడియాలో భారీగా చర్చ జరుగుతోంది.

రిపోర్టుల ప్రకారం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.500 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్స్, వ్యాపార పెట్టుబడులు ద్వారా ఆయన భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. RRR మూవీ తర్వాత ఎన్టీఆర్ మార్కెట్ మరింత పెరిగింది.  

ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ ఒక్క సినిమాకు రూ.45 కోట్ల నుంచి రూ.80 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నారని టాక్. దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్‌తో చేస్తున్న NTRNeel మూవీ కోసం కూడా భారీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఆయన ఇండియాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోల్లో ఒకరిగా నిలిచారు.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో ఎన్టీఆర్‌కు అత్యంత విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. ఈ ఇంటి విలువ దాదాపు రూ.25 కోట్ల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ముంబై, బెంగళూరులో కూడా ఆయనకు ఆస్తులు ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఎన్టీఆర్ దగ్గర ఉన్న ప్రైవేట్ జెట్ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. దాని విలువ సుమారు రూ.80 కోట్ల వరకు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. టాలీవుడ్‌లో ఇలాంటి లగ్జరీ జెట్ కలిగిన స్టార్ హీరోలు చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఉన్నారు.  

జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు కార్లపై ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది. ఆయన గ్యారేజ్‌లో లాంబోర్గినీ ఉరస్, బీఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడెస్ బెంజ్, పోర్షే, ల్యాండ్ రోవర్ వంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన లాంబోర్గినీ ఉరస్ విలువ దాదాపు రూ.5 కోట్లు అని సమాచారం.

కార్లతో పాటు ఎన్టీఆర్‌కు ఖరీదైన వాచ్‌ల కలెక్షన్ కూడా ఉంది. ఆయన వద్ద ఉన్న Richard Mille వాచ్ ధర దాదాపు రూ.4 కోట్లు అని తెలుస్తోంది. అలాగే Patek Philippe Nautilus వాచ్ కూడా ఆయన కలెక్షన్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న NTRNeel మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు Dragon అనే టైటిల్ ఫిక్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది. మూవీ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

