/Jr NTR Political Entry: జూలై 18పై క్లారిటీ.. ఎన్టీఆర్ రాజకీయ ఎంట్రీ?

Jr NTR Political Entry:జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారనే ప్రచారంపై ఆయన టీమ్ స్పష్టత ఇచ్చింది. జూలై 18న జరగనున్న కార్యక్రమం రాజకీయ ప్రకటన కాదని, 'ఊరు వాడ' అనే సామాజిక కార్యక్రమం పరిచయం మాత్రమేనని వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న పుకార్లను నమ్మవద్దని అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారనే వార్తలు గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా జూలై 18న ఆయన పెద్ద ప్రకటన చేయబోతున్నారని ప్రచారం జరిగింది. దీంతో అభిమానులు, రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ ప్రచారంపై తాజాగా ఎన్టీఆర్ టీమ్ అధికారికంగా స్పందించింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. జూలై 18న జరిగే కార్యక్రమం రాజకీయాలకు సంబంధించినది కాదని తెలిపింది. ఆ రోజు నిర్వహించబోయే కార్యక్రమం పేరు 'ఊరు వాడ' అని వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఒక కొత్త సామాజిక కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు పరిచయం చేయనున్నట్లు తెలిపింది. దీని లక్ష్యం, ఉద్దేశం, భవిష్యత్ కార్యాచరణను వివరించడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొంది. దీనికి రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల తమిళనాడులో నటుడు విజయ్ రాజకీయాల్లోకి రావడంతో, ఎన్టీఆర్ కూడా అదే దారిలో వెళ్లవచ్చనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. గతంలో 2009 ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున ప్రచారం చేయడం, ఆ తర్వాత కొన్ని రాజకీయ నాయకులతో సమావేశాలు కావడం వంటి అంశాలు కూడా ఈ ప్రచారానికి కారణమయ్యాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ పూర్తిగా సినిమాలపైనే దృష్టి పెట్టారని ఆయన టీమ్ తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో పలు భారీ చిత్రాలు ఉన్నాయి. వాటి షూటింగ్లతో బిజీగా ఉన్నారని వెల్లడించింది.
జూలై 18 కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వేదిక, సమయం, పూర్తి వివరాలను త్వరలో అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ప్రకటిస్తామని ఎన్టీఆర్ టీమ్ తెలిపింది. అప్పటి వరకు వచ్చే పుకార్లను నమ్మవద్దని అభిమానులను కోరింది. అలాగే మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా పేజీలు కూడా నిర్ధారణ కాని వార్తలను ప్రచారం చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. అధికారిక సమాచారం వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వార్తలను ప్రచురించాలని సూచించింది.
ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఎప్పటిలాగే తమ అభిమాన హీరోకు అండగా నిలుస్తున్నారు. జూలై 18న 'ఊరు వాడ' కార్యక్రమంలో ఏమి ప్రకటిస్తారో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టమైంది. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి రావడం లేదని, జూలై 18న రాజకీయ ప్రకటన ఉండదని ఆయన టీమ్ అధికారికంగా క్లారిటీ ఇచ్చింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి తాత్కాలికంగా తెరపడింది.