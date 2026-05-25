Jr NTR about Balakrishna: బాలకృష్ణతో గొడవకి కారణం ఏమిటో బయటపెట్టిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్..!

Written ByVishnupriya
Published: May 25, 2026, 01:00 PM IST|Updated: May 25, 2026, 01:00 PM IST

Jr NTR about Balakrishna:నందమూరి అభిమానులను ఎప్పటినుంచో బాధ పెడుతున్న విషయం బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మధ్య దూరం. ఒకప్పుడు కుటుంబ వేడుకల్లో, సినిమా కార్యక్రమాల్లో ఎంతో క్లోజ్‌గా కనిపించిన ఈ ఇద్దరు ఇప్పుడు మాత్రం కలిసి కనిపించడం చాలా అరుదుగా మారింది. దీంతో వీళ్ల మధ్య నిజంగా గొడవ ఉందా అనే చర్చ చాలా సంవత్సరాలుగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతూనే ఉంది.

బాలయ్య తారక్ వివాదం

ఈ నేపథ్యంలో ఒక పాత వీడియో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. అరవింద సమేత సినిమా సమయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, జగపతిబాబు కలిసి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయంపై ఆసక్తికరమైన మాటలు బయటకు వచ్చాయి. ఆ ఇంటర్వ్యూలో జగపతిబాబు నేరుగా తారక్‌ను బాలయ్యతో ఉన్న గొడవ గురించి అడిగినట్లు చెప్పారు.  

నందమూరి కుటుంబం

జగపతిబాబు మాట్లాడుతూ తాను ఒకసారి తారక్‌ను “నీకు బాలయ్య బాబుకి మధ్య అసలు సమస్య ఏమిటి?” అని అడిగానని తెలిపారు. దానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చాలా క్లియర్‌గా సమాధానం ఇచ్చాడని చెప్పారు. “నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఆయన మా ఫాదర్ బ్రదర్ కాబట్టి నాకు కూడా ఫాదర్‌లాంటి వారే. నాకు ఎందుకు గొడవ ఉంటుంది?” అని తారక్ చెప్పాడని జగపతిబాబు వివరించారు.  

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కామెంట్స్

అంతేకాకుండా “నేను ఎవరి మీదా మనసులో ఏమి పెట్టుకోను. ఎప్పటికైనా ఐ యామ్ ఓపెన్ టు ఎనీథింగ్” అని కూడా తారక్ చెప్పాడని ఆయన తెలిపారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

జగపతిబాబు ఇంటర్వ్యూ

నందమూరి అభిమానులు మాత్రం ఈ ఇద్దరు హీరోలు మళ్లీ ఒకే వేదికపై కనిపించాలని చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బాలయ్య, తారక్ కలిసి మాట్లాడుకుంటే అభిమానులకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందని చాలామంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

బాలకృష్ణ తాజా వార్తలు

ఇప్పటివరకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్కడా కూడా బాలయ్య గురించి ఎలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్లు చేయలేదని అభిమానులు గుర్తు చేస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో బయటివాళ్లు చెప్పే మాటల వల్లే ఈ దూరం పెరిగిందేమో అని కూడా కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం జగపతిబాబు చెప్పిన ఈ పాత మాటలు మరోసారి వైరల్ అవుతూ నందమూరి అభిమానుల్లో కొత్త చర్చకు కారణమయ్యాయి.

