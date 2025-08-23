Jr NTR Weight Video: అంత చిన్నప్పుడే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బరువు 122 కేజీలు.. వీడియోతో సహా ప్రూఫ్..!

Jr NTR Viral Video
ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా హీరోల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో తనేంటో పాన్ ఇండియాపరంగా రుజువు చేసుకున్న ఈ హీరో.. దేవర చిత్రంతో మరో మంచి విజయం అందుకున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన ఎటువంటి వార్త అయినా ప్రపంచం అంతా సెన్సేషన్ అవుతుంది..
సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్వయంకృషితో అంచలంచలిగా ఎదిగిన హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్. తన అద్భుతమైన నటన అలాగే డైలాగ్ డెలివరీతో.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు.
ప్రేక్షకులే కాదు ఎంతో మంది సినీ సెలెబ్రెటీస్ కూడా ఆయన నతనకు ఫిద అవుతూ ఉంటారు. అంతలా పేరు తెచ్చుకున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రతి విషయంలోనూ ఎంతగానో కష్టపడి ఈ స్టేజికి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
ముఖ్యంగా కెరియర్ మొదట్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మంచి విజయాలు అందుకున్న కానీ బరువు మాత్రం ఎక్కువగా ఉండేవారు. అప్పట్లో అది ఆయనకి చాలా మైనస్గా నిలిచింది. ఇక ఆయన మొదటి చిత్రంలోని 122 కేజీల బరువు ఉన్నారు అని వీధిలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది.
తన మొదటి సినిమా బాల రామాయణం అయినప్పటికీ హీరోగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన మొదటి చిత్రం నిన్ను చూడాలని.. ఇక ఈ సినిమాలో ఒక సన్నివేశంలో.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాప్పుడు హీరోయిన్ మొదటిసారి చూస్తారు.
ఆమెను చూసిన తర్వాత వెయిట్ మిషన్లో టికెట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు స్పెషల్ పర్సన్ ని ఈరోజు కలుసుకుంటాడు అన్న కొటేషన్ ఉంటుంది.. ఆ కొటేషన్ పక్కన పెడితే ఆ టికెట్ వెనక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బరువు 122.5 కేజీలు అని రాసి ఉంటుంది. View this post on Instagram A post shared by kalisundham😊 (@kalisi_undham)
ఇక ఈ వీడియో షేర్ చేస్తూ చాలామంది అప్పట్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంత బరువు ఉండేవారా అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.