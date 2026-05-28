Jr NTR Son: మహేష్ బాబు చిన్నప్పుడు పాత్రలో కనిపించనున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొడుకు.. సంగతి ఏమిటంటే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 28, 2026, 06:40 PM IST|Updated: May 28, 2026, 06:40 PM IST

Jr NTR Son:టాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడు ఓ ఆసక్తికరమైన వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. యంగ్ టైగర్ Jr NTR చిన్న కుమారుడు భార్గవ్ రామ్ త్వరలోనే సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడనే ప్రచారం అభిమానుల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న భారీ చిత్రం “వారణాసి”లో భార్గవ్ రామ్ కనిపించనున్నాడని టాక్ వినిపిస్తోంది.

భార్గవ్ రామ్ డెబ్యూ

ఈ వార్త మొదట సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ Xలో వైరల్ అయింది. కొంతమంది అభిమానులు, సినీ విశ్లేషకులు రాజమౌళి ఈ సినిమాలో చిన్న మహేష్ బాబు పాత్ర కోసం భార్గవ్ రామ్‌ను ఎంపిక చేయాలని భావిస్తున్నారని పోస్టులు పెట్టారు. దీంతో ఈ వార్త ఒక్కసారిగా టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. అయితే ఇప్పటివరకు మూవీ టీమ్ నుంచి కానీ, Jr NTR కుటుంబం నుంచి కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.  

రాజమౌళి సినిమా

వారణాసి సినిమా భారీ స్థాయిలో రూపొందుతోంది. దాదాపు రూ.1300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ మూవీ తెరకెక్కుతున్నట్లు సమాచారం. మహేష్ బాబు ఈ చిత్రంలో ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఒక పాత్ర పేరు “రుద్ర” కాగా, మరో పాత్రలో శ్రీరాముడి గెటప్‌లో కనిపించనున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

మహేష్ బాబు వారణాసి

ఈ సినిమాలో రుద్ర చిన్ననాటి సన్నివేశాల్లో భార్గవ్ రామ్ కనిపిస్తాడనే ఊహాగానాలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఇప్పటికే Jr NTR కుమారుడికి మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఫోటోలు, వీడియోలు వచ్చిన ప్రతిసారి వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు అతడు నిజంగానే సినిమాల్లోకి వస్తే నందమూరి అభిమానులకు అది పెద్ద సర్‌ప్రైజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు.  

వారణాసి మూవీ అప్డేట్

వారణాసి కథ కూడా చాలా విభిన్నంగా ఉండబోతోందట. టైమ్ ట్రావెల్, పురాణాలు, సైన్స్ ఫిక్షన్ అంశాలను కలిపి ఈ మూవీ రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రాచీన వారణాసి నగరంలో ఒక భారీ గ్రహశకలం పడిన తర్వాత చరిత్రను మార్చే ప్రయత్నం చుట్టూ కథ తిరుగుతుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.  

ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి

ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబుతో పాటు ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సంక్రాంతి 2027 సందర్భంగా ఈ మూవీ విడుదల కానుంది. 2025 నవంబర్ 15న హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో “ది గ్రాండ్ గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్” పేరుతో ఈ సినిమాను రాజమౌళి గ్రాండ్‌గా ప్రారంభించారు. ఆ వేడుకకు వేలాది మంది అభిమానులు హాజరయ్యారు.  

మహేష్ బాబు కొత్త సినిమా

ఇప్పుడు భార్గవ్ రామ్ ఎంట్రీ వార్తతో ఈ సినిమాపై మరింత హైప్ పెరిగింది. నిజంగానే Jr NTR కుమారుడు ఈ సినిమాలో కనిపిస్తాడా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు అభిమానులు ఎదురుచూడాల్సిందే.

