Anasuya
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇటీవల బెంగళూరులో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మహిళల గౌరవం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. మహిళలను గౌరవించడం ప్రతి మనిషి బాధ్యత అని, ఆ భావన మనిషికి పుట్టుకతోనే రావాలని ఆయన అన్నారు. ఎన్టీఆర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అభిమానులు మరియు నెటిజన్లలో మంచి స్పందన తెచ్చుకున్నాయి.
బెంగళూరులో జరిగిన ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవానికి ఎన్టీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆ కార్యక్రమం తర్వాత అక్కడి సిబ్బంది మరియు డాక్టర్లతో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా దినోత్సవం గురించి ఒక డాక్టర్ ప్రశ్న అడిగారు. సమాజంలో మహిళలను ఎలా గౌరవించాలి అనే ప్రశ్నకు ఎన్టీఆర్ తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు.
ఎన్టీఆర్ మాట్లాడుతూ మహిళల పట్ల గౌరవం మనిషికి చిన్నప్పటి నుంచే ఉండాలి అని చెప్పారు. ఇంట్లో పిల్లలకు సరైన విలువలు నేర్పితేనే సమాజం మారుతుందని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తన ఇద్దరు కుమారులను కూడా మహిళలను గౌరవించేలా పెంచుతానని ఆయన తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పిల్లలకు మంచి విలువలు నేర్పాలని ఆయన సూచించారు.
ఎన్టీఆర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి. ఆయన మాటలు చాలా మందికి ప్రేరణగా ఉన్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సమాజంలో మహిళల గౌరవం, భద్రత వంటి అంశాలు ఇప్పుడు ఎక్కువగా చర్చకు వస్తున్న సమయంలో ఎన్టీఆర్ చెప్పిన మాటలు ప్రత్యేకంగా కనిపించాయి.
ఈ విషయంపై యాంకర్ మరియు నటి అనసూయ భరద్వాజ్ కూడా స్పందించారు. ఎన్టీఆర్ మాట్లాడిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఆమె ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. మహిళల గురించి ఒక ప్రముఖ స్టార్ ఇలా మాట్లాడటం తనకు చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆమె చెప్పారు.
అనసూయ తన పోస్ట్లో ఎన్టీఆర్ మాటలను అభినందించారు. పెద్ద స్టార్ హీరోలు కూడా మహిళల గౌరవం గురించి మాట్లాడటం చాలా మంచి విషయం అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే ఇలాంటి విషయాలపై మరికొంత మంది ప్రముఖులు కూడా మాట్లాడితే ఇంకా బాగుంటుందని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసినట్లు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అనసూయ చేసిన పోస్ట్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఆమె తన పోస్ట్కు కామెంట్స్ ఆపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఈ విషయం గురించి నెటిజన్లు వివిధ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.