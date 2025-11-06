Wines Closed: మద్యం ప్రియులకు బిగ్‌ షాక్.. 4 రోజులు వైన్‌ షాపులు బంద్‌..!

Jubilee Hills Election Wines Closed: మద్యం ప్రియులకు బిగ్ షాక్ వరుసగా నాలుగు రోజులు వైన్ షాపులు బంద్ ఉండనున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో భాగంగా నియోజకవర్గ పరిధిలో నాలుగు రోజులపాటు వైన్ షాపులు బంద్ కానున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో నాలుగు రోజుల పాటు వైన్ షాపులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా ఆదివారం 2025 నవంబర్ 9వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 2025 నవంబర్ 11 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు వైన్ షాపులు, పబ్బులు, రెస్టారెంట్లు బంద్ చేయాలని పోలీసులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
అదేవిధంగా నవంబర్ 14వ తేదీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ నేపథ్యంలో కూడా ఈ ఉత్తర్వులు అమలులో ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఇలా మొత్తంగా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో నియోజకవర్గ పరిధిలో నాలుగు రోజులపాటు వైన్ షాపులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు నవంబర్ 11వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు. ఎక్సైజ్ కమిషన్ హరి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయా పరిధిలో వైన్స్ బంద్ చేయాలని ఆయన సూచించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా పేర్కొన్నారు.
ఓటింగ్ జరిగే పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద సెక్షన్ 135 సి అమలులో ఉండనుంది. ఎన్నికలు జరిగే సమయంలో నేషనల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రకారం నియోజకవర్గ పరిధిలో కచ్చితంగా లిక్కర్ విక్రయాలు బంద్ ఉంటాయని హరి కిరణ్ తెలిపారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు పోటాపోటీగా సాగుతున్నాయి. స్థానిక అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి నవీన్ యాదవ్ బరిలోకి దిగానుండగా.. ఇక బీఆర్ఎస్ నుంచి దివంగత ఎమ్మెల్యే మాంగంటి గోపీనాథ్ సతీమణి సునీత పోటీ చేస్తున్నారు.