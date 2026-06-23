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July 2026 Horoscope: జూలైలో ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది..!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 23, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:32 PM IST

July 2026 Horoscope: జూలై నెలలో ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నెలలో శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు తమ స్థానాలను మార్చడం వల్ల కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సింహ, తుల, మకర, మీన రాశుల వారికి జూలై నెల ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.

Leo Horoscope July 20261/5

 సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి జూలై నెల మంచి ఫలితాలను అందించవచ్చు. గత కొంతకాలంగా ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త వ్యాపారం లేదా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా లాభాలు రావచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరగడంతో పాటు ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా మంచి సహకారం లభించవచ్చు.

July Astrology Predictions2/5

తుల రాశి

తుల రాశి వారికి ఉద్యోగం, కెరీర్ పరంగా ఈ నెల ఎంతో అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులకు వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనుల్లో విజయాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి మంచి ఫలితాలు రావచ్చు.  

July Monthly Horoscope3/5

మకర రాశి

మకర రాశి వారు చేసిన కష్టానికి తగిన ఫలితం పొందే అవకాశం ఉంది. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ధైర్యం వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ అవసరమైన ఖర్చులు సులభంగా నిర్వహించగలుగుతారు. వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో మంచి పురోగతి కనిపించవచ్చు.

Lucky Zodiac Signs July 20264/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి జూలై నెల అదృష్టాన్ని తీసుకురావొచ్చు. ఉద్యోగ సంబంధిత ఇబ్బందులు తగ్గి, కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొనవచ్చు. శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక ప్రణాళికలు విజయవంతమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ప్రయాణ యోగాలు కూడా ఉండవచ్చు. ఈ నెలలో చేపట్టే పనులు అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వగలవని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

July 2026 Horoscope5/5

జూలై 2026 రాశిఫలాలు

గమనిక: జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్వాసాల ఆధారంగా ఈ వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి. వ్యక్తిగత అనుభవాలు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.

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Leo Horoscope July 2026

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