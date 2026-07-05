/School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు మొత్తం 7 రోజుల సెలవులు..!

School Holidays:జూలై నెలలో విద్యార్థులకు పలు సందర్భాల్లో సెలవులు రానున్నాయి. దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత, అలాగే పండుగల కారణంగా పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, జిల్లా అధికారులు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
కాశ్మీర్ లోయలో ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో జూలై 6 నుంచి 19 వరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు. హయ్యర్ సెకండరీ వరకు ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. విద్యార్థులు ఎండ ప్రభావానికి గురికాకుండా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాల కారణంగా పాల్ఘర్, రాయ్గఢ్ జిల్లాల్లో జూలై 2న పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. అయితే బోధనేతర సిబ్బంది అత్యవసర విధుల కోసం అందుబాటులో ఉండాలని జిల్లా యంత్రాంగం సూచించింది.పశ్చిమ బెంగాల్లో శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి సందర్భంగా జూలై 6న ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించారు. దీంతో ఆ రోజు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పనిచేయవు.
జూలై నెలలో సాధారణంగా వచ్చే నాలుగు ఆదివారాలు కూడా విద్యార్థులకు సెలవులే. అవి జూలై 5, 12, 19, 26 తేదీలు. అదనంగా జూలై 16న రథయాత్ర సందర్భంగా ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, మణిపూర్ వంటి రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అదే రోజున ఉత్తరాఖండ్లో హరేలా పండుగను పురస్కరించుకుని కూడా సెలవు ప్రకటించే అవకాశముంది.
జూలై 29న గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండవచ్చు. అలాగే జూలై 31న పంజాబ్లో షహీద్ ఉద్ధమ్ సింగ్ అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు ఉంటుంది.
ఇక ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఒకటి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు విద్యార్థులకు ఉదయం వేళల్లో మాత్రమే తరగతులు నిర్వహించాలని అధికారులు ఆదేశించారు. అయితే సెలవులు, పాఠశాల వేళల్లో మార్పులు రాష్ట్రాల వారీగా భిన్నంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా స్థానిక పరిపాలనా నిర్ణయాల ఆధారంగా మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాలలు లేదా రాష్ట్ర విద్యాశాఖ విడుదల చేసే అధికారిక ప్రకటనలను తప్పకుండా పరిశీలించడం మంచిది.