/నేటి రాశి ఫలాలు.. జూలై 26న ఆ పనులు అస్సలు చేయకండి! ఈ రాశి వారికి రాజయోగాలు..!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 26వ తేదీ, ఆదివారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు కొన్ని పనులు చేపట్టకూడదు. ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. పని చేసే చోట ప్రశంసలు అందుకుంటారు, అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరం. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు, శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా అనుకూలమైన రోజే, కానీ శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఇతరులతో గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. మీరు కష్టపడితే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
తుల రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇతరులతో అనవసరపు గొడవలకు దిగకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. శత్రువులు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉన్నందున, కొత్త పనులు చేపట్టకుండా నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోండి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)