Redmi K90 Ultra మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. 10,000Mah బ్యాటరీతో ఎన్నో ఫీచర్స్‌!

Redmi K90 Ultra Launch Date In India: మార్కెట్లోకి రెడ్మి కె 90 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే అద్భుతమైన డిజైన్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Redmi K90 Ultra Price In India: ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రెడ్మి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ జంబో 10,000Mah బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ రెడ్మి కె 90 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రీమియం డిజైన్తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇది గత జూన్లో విడుదల చేసిన రెడ్మి కె 80 అల్ట్రా ఫోన్ ఫీచర్స్ను పోలీ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
రెడ్మి కె 90 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ఇది మార్కెట్లోకి శక్తివంతమైన ఫీచర్స్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 10,000 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది.
ఇటీవలే రెడ్మీ కంపెనీ రెడ్మి K90తో పాటు రెడ్మి K90 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్స్ను కూడా విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ మొబైల్స్ కూడా శక్తివంతమైన 7,100 mAh బ్యాటరీలతో లాంచ్ చేసింది. కానీ త్వరలో విడుదల కాబోయే రెడ్మి కె 90 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ మాత్రం 100 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అన్నింటిలా కాకుండా.. ఇందులో ఫుల్-స్పీడ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ MediaTek Dimensity 9500 ప్రాసెసర్తో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. ఇది గేమింగ్ చేసేవారికి చాలా బాగుంటుంది.
Redmi K90 Ultra స్మార్ట్ఫోన్ డిస్ప్లే డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతో పాటు ఈ మొబైల్ వివిధ వేరియంట్స్తో లాంచ్ కాబోతోంది. బేస్ వేరియంట్ 16 GB ర్యామ్తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇక దీని బ్యాక్సెటప్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో 20-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది గత స్మార్ట్ఫోన్స్ కంటే చాలా ప్రీమియంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.