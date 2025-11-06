English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Junio ​​Payments: జూనియో పేమెంట్స్ యాప్‎కు RBI గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఇప్పుడు పిల్లల కోసం ప్రత్యేక UPI వాలెట్..!!

Junio Money App: జూనియో పేమెంట్స్ యాప్ కు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ యాప్ ను ఢిల్లీలకి చెందిన ఫిన్ టెక్ సంస్థ ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జూనియో పేమెంట్స్‌కి ప్రీపెయిడ్ పేమెంట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌ జారీకి అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో జూనియో ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఖాతా లేకుండా కూడా UPI ద్వారా చెల్లింపులు చేసే డిజిటల్ వాలెట్‌ను ప్రారంభించనుంది. పిల్లలకు డబ్బు నిర్వహణ నేర్పే లక్ష్యంతో ఈ యాప్ ఇప్పటికే 2 మిలియన్ల వినియోగదారులను కలిగి ఉంది.
డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిగా.. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) జూనియో పేమెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌ (Junio Payments Pvt. Ltd – JPPL) కు ప్రీపెయిడ్ పేమెంట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌ (PPI) జారీ చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయం పిల్లలు, యువత కోసం సురక్షితమైన, బాధ్యతాయుతమైన డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థను నిర్మించడానికి దోహదపడనుంది.

ఇప్పుడు జూనియో తన వినియోగదారుల కోసం UPI లింక్‌డ్ డిజిటల్ వాలెట్‌ను ప్రారంభించేందుకు రెడీ అవుతోంది. దీని ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతా లేకపోయినా కూడా యువ వినియోగదారులు UPI QR కోడ్‌ స్కాన్ చేసి చెల్లింపులు చేయగలుగుతారు. ఈ కొత్త ఫీచర్‌ NPCI UPI సర్కిల్ ఇనిషియేటివ్ తో అనుసంధానమై ఉంటుంది. అంటే పిల్లలు లేదా టీనేజర్లు తమ తల్లిదండ్రుల లింక్ చేసిన UPI ఖాతాల ద్వారా లావాదేవీలు చేయగలరన్నమాట. ఈ విధానం డిజిటల్ చెల్లింపులు నేర్చుకునే సరదా మార్గాన్ని కల్పించడమే కాకుండా, ఆర్థిక అక్షరాస్యత (financial literacy) నేర్పించడంలో కూడా కీలకంగా ఉంటుంది.

జూనియో పేమెంట్స్‌ స్థాపకులు అంకిత్ గెరా, శంకర్ నాథ్, పిల్లలు, యువతలో డబ్బు నిర్వహణ నైపుణ్యాలను పెంపొందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ యాప్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ యాప్‌ ద్వారా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు డబ్బును పంపించవచ్చు. రోజువారీ లేదా నెలవారీ ఖర్చు పరిమితులను నిర్ణయించవచ్చు. అలాగే పిల్లల ఖర్చు వివరాలను రియల్‌టైమ్‌లో పర్యవేక్షించవచ్చు. అంతేకాదు, యాప్‌లో ఉన్న టాస్క్‌లు, రివార్డ్స్, సేవింగ్ గోల్స్‌ పిల్లలకు పొదుపు విలువను, డబ్బు వినియోగాన్ని బాధ్యతాయుతంగా నేర్పిస్తాయి.

జూనియో ఇప్పటికే RuPay కో-బ్రాండెడ్ కార్డ్‌ అందిస్తోంది. దీని ద్వారా పిల్లలు ఆన్‌లైన్‌, ఆఫ్‌లైన్‌ లేదా ట్యాప్-అండ్-పే పద్ధతిలో సులభంగా లావాదేవీలు చేయగలరు. కంపెనీ ప్రకారం, ఇప్పటికే 2 మిలియన్లకు పైగా యువ వినియోగదారులు ఈ యాప్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు.

జూనియో సహ వ్యవస్థాపకుడు అంకిత్ గెరా మాట్లాడుతూ.. ఈ RBI ఆమోదం మా దృష్టికోణానికి మరింత బలం చేకూర్చింది. మేము తరువాతి తరం డబ్బును ఖర్చు చేయడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని తెలివిగా నిర్వహించడం నేర్చుకోవాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాం అన్నారు.

భవిష్యత్తులో జూనియో యాప్‌లో అనేక కొత్త ఫీచర్లు యాడ్ కానున్నాయి. UPI ఇంటిగ్రేషన్‌తో పాటు పొదుపులపై రివార్డ్ పాయింట్లు, బ్రాండ్ వోచర్ ప్రోత్సాహకాలు, అలాగే NCMC ఆధారిత రవాణా చెల్లింపులు ఉండనున్నాయి. దీని ద్వారా యువతకు నగదు రహిత, సురక్షిత, విద్యాపరమైన చెల్లింపు అనుభవం లభిస్తుంది.

  ఈ కొత్త చర్యతో జూనియో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి యువత-కేంద్రీకృత ఫిన్‌టెక్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా అవతరించబోతోంది. ఇది పిల్లలకు చెల్లింపుల ద్వారా డబ్బు విలువను నేర్పడమే కాకుండా, వారి ఆర్థిక అవగాహనను పెంపొందించే విప్లవాత్మక దశగా భావిస్తోంది.  

