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Guru Gochar 2026: పుష్యమి నక్షత్రంలోకి దేవగురువు.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధనలాభాలు, కోరికలు నెరవేరే సమయం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:05 PM IST

Jupiter Enters Pushya Nakshatra Effect On Zodiac Telugu: జూన్ 18వ తేదీన పుష్యమి నక్షత్రంలోకి గురుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థిక పరంగా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Jupiter Enters Pushya Nakshatra Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని గ్రహాలతో పాటు నక్షత్రాలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత వంటిది. అలాగే కొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. దేవ గురువుగా భావించే బృహస్పతి ఇప్పటికే తన ఉచ్ఛరాశి అయిన కర్కాటకంలో ఉన్నాడు. జూన్ 18న అత్యంత శుభప్రదమైన పుష్యమి నక్షత్రం లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆగస్టు 19వ తేదీ వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు. 

Jupiter Enters Pushya Nakshatra1/8

పుష్యమి నక్షత్రానికి అధిపతి..

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. 27 నక్షత్రాల్లో పుష్యమి నక్షత్రాన్ని రాజుగా భావిస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ నక్షత్రంలోకి గురుడు ప్రవేశించడం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. పుష్యమి నక్షత్రానికి అధిపతిగా శని దేవుడు వ్యవహరిస్తాడు. ఈ నక్షత్రాన్ని జ్ఞానంతో పాటు ధర్మం అదృష్టం పురోగతికి సూచికగా భావిస్తూ ఉంటారు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త అవకాశాలు వస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి..  

Jupiter Effect Pushya Nakshatra 20262/8

శ్రావణమాసం

ఇది ఇలా ఉంటే మహా శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన శ్రావణమాసం జులై 30వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గురు గ్రహం శ్రావణమాసంలో కూడా పుష్యమి నక్షత్రంలో ఉండడం విశేషం. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి శివుడి అనుగ్రహం కలగడమే కాకుండా.. అంతులేని పుణ్యం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అనుకున్న పనుల్లో కూడా సులభంగా విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

Jupiter Transit Zodiac3/8

మేషరాశి 

ఈ సమయంలో మేషరాశి వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి కొత్త ఆస్తులు లభించడమే కాకుండా కార్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబపరంగా వీరు తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారందరికీ కాస్త పరిష్కారం కూడా దొరకబోతోంది..  

Jupiter Transit Zodiac4/8

మిథున రాశి 

మిథున రాశి వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా మెరుగుపడడమే కాకుండా కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా పెంచుకోగలుగుతారు. అలాగే మంచి సామర్థ్యాన్ని పొంది జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచి తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి పరిష్కారం కూడా దొరుకుతుంది..  

Guru Pushya Yoga 20265/8

కర్కాటక రాశి 

గురు గ్రహం ఉచ్చ స్థితిలో ఉండడం కారణంగా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి కూడా ఈ సమయంలో అత్యధిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా కొత్త మార్గాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమయంలో పరిష్కారం కూడా దొరుకుతుంది.   

Guru Gochar In Telugu6/8

తులారాశి 

తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వృత్తిపరమైన పురోగతి కూడా లభించబోతోంది.. సమాజంలో అద్భుతమైన గౌరవం లభించడమే కాకుండా.. అనుకున్న పనుల్లో దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందబోతున్నారు. అలాగే ఎప్పటినుంచో తీవ్ర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులందరికీ తప్పకుండా పరిష్కారం దొరుకుతుంది.   

Shravana Masam 2026 Astrology7/8

మీన రాశి 

మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ప్రేమ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే శృంగారభరితమైన జీవితాన్ని అనుభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా వీరికి సంతోషం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరుతాయి..

Astrology8/8

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TAGS:
Jupiter Transit
Jupiter effect
Pushya Nakshatra 2026
Jupiter Transit Zodiac
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