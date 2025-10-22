Jupiter Favourite Zodiac: బృహస్పతి చాలా ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరిని కోటీశ్వరులు చేయబోతున్న ధనలక్ష్మి..

Jupiter Favourite Zodiac Sign: అత్యంత శక్తివంతమైన బృహస్పతి జాతకంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఈ గ్రహం శుభ స్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
Jupiter Favourite Zodiac Sign In Telugu: అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో బృహస్పతి గ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహాన్ని అత్యంత శుభగ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. జాతకంలో బృహస్పతి గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం చేత సంపాదనతో పాటు జ్ఞానం విద్యా ఆనందం శ్రేయస్సు కూడా పొందుతారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన గ్రహం సంచారం చేసినప్పుడు మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుంది.
ఈ గ్రహం జాతకంలో బలమైన స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి కెరీర్ పరంగా ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జాతకంలో బృహస్పతి గ్రహంతో పాటు ఏదైనా దుష్ట గ్రహం కలిసినప్పుడు ఆర్థికంగా నష్టాలు, ఇంట్లో ఇబ్బందులు తప్పకుండా ఎదురవుతాయి.
తొమ్మిది గ్రహాల్లో ఒకటైన బృహస్పతి గ్రహానికి కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. ఈ రాశుల వారు ఆర్థికంగా కూడా అదృష్టాన్ని పొంది కోటీశ్వరులవుతారు. అలాగే ఉన్న పనుల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. జీవితంలో దేనికి లోటు ఉండదు.
ధనస్సు రాశి వారికి కూడా బృహస్పతి గ్రహం అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. దీనివల్ల వీరు స్వాతంత్రంగా ఎంతో సులభంగా ఎదగగలుగుతారు. అలాగే వీరి ఆలోచనలు చాలా సృజనాత్మకంగా ఉంటాయి. దీని కారణంగా వీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు. గృహస్పతి అనుగ్రహం వల్ల ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు రాణించగలుగుతారు.
బృహస్పతికి ఎంతో ఇష్టమైన ధనస్సు రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ జీవిత భాగస్వామి సపోర్టు లభిస్తుంది. దీనికి కారణంగా వీరు మానసికంగా చాలా వరకు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అలాగే వీరు విదేశాలకు వెళ్లేందుకు కూడా చాలా ఆసక్తి చెబుతారు. అక్కడ వ్యాపారాలు ప్రారంభించి జీవితంలో అద్భుతమైన శిఖరానికి చేరుతారు. అనుకున్న పనులు చేయడంలో వీరు ముందుంటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా బృహస్పతి ఎల్లప్పుడూ విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. ముఖ్యంగా వీరికి ఎంతటి కష్టమైనా ఎదుర్కొనే ప్రత్యేకమైన శక్తిని అందిస్తాడు. కర్కాటక రాశి వారు కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేర్చుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలపరంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించే అదృష్టాన్ని పొందగలుగుతారు.
బృహస్పతి అనుగ్రహం చేత కర్కాటక రాశి వారు ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. జీవితం మొత్తం వీరికి సంతోషమయంగానే ఉంటుంది. అలాగే వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడును ఎంతో సంపదన అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కోరుకున్న కంపెనీలో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. అలాగే తల్లిదండ్రుల అనుగ్రహంతో ఎప్పుడు పొందలేని ఆనందం పొందుతారు.