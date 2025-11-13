English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు..

Jupiter Most Favorite Zodiac Signs: శక్తివంతమైన బృహస్పతి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి ఎల్లప్పుడూ శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు ఆర్థికంగా రాణించగలుగుతారు. అలాగే జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

Jupiter Most Favorite Zodiac Signs Telugu: బృహస్పతి గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని దేవతలకు గురువుగా భావిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా గ్రహదేవతగా కూడా చెప్పుకుంటారు. ఈ గ్రహం జాతకంలో శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి తెలివితేటలు పెరగడమే కాకుండా.. ఆదాయం వైవాహిక జీవితం చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా బోలేడు లాభాలు కలుగుతాయి. కాబట్టి ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. 
 
బృహస్పతి గ్రహం సంపదతో పాటు జ్ఞానం విద్య ఆనందం శ్రేయస్సుకు కారకుడిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే కెరీర్ పురోగతి లభించి ఎన్నో పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన గ్రహానికి కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది.  

కర్కాటక రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ బృహస్పతి అనుగ్రహాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు. దీనివల్ల వీరికి కుటుంబ శాంతితో పాటు ఆర్థికంగా చాలా బాగా ఎదగగ గలుగుతారు. బంధాలు కూడా చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఆర్థికంగా కూడా బాగా రాణించగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. బృహస్పతి ప్రభావంతో ఈ రాశి వారికి సృజనాత్మకత కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే వైద్యరంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

బృహస్పతికి ఎంతో ఇష్టమైన రాశుల్లో ధనస్సు రాశి ఒకటి. ఈ రాశి వారికి సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి జ్ఞానం పెరిగి.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.   

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బృహస్పతి గ్రహం ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరిగి నాయకత్వ లక్షణాలతో ముందుకు సాగుతారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు లాభాలు పొందగలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. (నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమచారాన్ని జీ న్యూస్ ధృవీకరించదు.)

