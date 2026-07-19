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ఈ రోజు నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, కుబేర యోగం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:00 AM IST

Jupiter Nakshatra Gochar July 2026: జూలై 19 గురు గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Jupiter Nakshatra Gochar July 2026 Telugu News: జ్యోతిషశాస్త్రంలో అత్యంత పవిత్రమైన గ్రహంగా భావించే దేవగురు బృహస్పతి జూలై 19న నక్షత్ర సంచారం చేసింది.. ఈ రోజు బృహస్పతి ప్రస్తుతం సంచార దశలో ఉన్న నక్షత్రలో ఒక పాదం నుంచి మరో నక్షత్ర పాదంలోకి ప్రవేశించింది.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ మార్పు అత్యంత కీలకమైనదిగా భావిస్తారు.. ఇది పలు రాశుల వారి అదృష్టాన్ని అందిస్తుంది..
 

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అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహం..

జ్యోతిషశాస్త్రంలో గురుడిని సుఖంతో పాటు సౌభాగ్యం, జ్ఞానం, బుద్ధి, వివాహానికి కారకుడిగా భావిస్తూ ఉంటారు. నవగ్రహాలలో అత్యంత శుభప్రదమైన ఈ గ్రహం తన స్థానాన్ని లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చినప్పుడల్లా మానవ జీవితంతో పాటు దేశ విదేశాలపై కూడా దీని ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా విద్య, కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితి, కుటుంబాలపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది.  

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మీన రాశి (Pisces)

కుటుంబంలో ఉన్న విభేదాలతో పాటు మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పరస్పర ప్రేమ విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. సమాజంలో కొత్త, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు తప్పకుండా ఏర్పడతాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో మీ వ్యాపారానికి లేదా కెరీర్‌కు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారబోతున్నాయి.

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మేష రాశి (Aries)

మేష రాశి వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కీలకమైన కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి.. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

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మిథున రాశి (Gemini)

మిథున రాశివారికి  ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా వ్యాపార పరంగా కొత్త కొత్త ప్లాన్స్‌ ప్రారంభించాలనుకుంటే.. ఇదే అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మెరుగుపడతాయి. 

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ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

బృహస్పతి ఈ రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల ఈ నక్షత్ర సంచారంతో వీరి మనోధైర్యం అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి పదోన్నతి లేదా వారు కోరుకున్న చోటికి బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

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సింహ రాశి (Leo)

ఈ సింహ రాశివారికి ఉద్యోగల పరంగా లేదా వ్యాపారంలో మీ పనితీరు, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. మీరు గతంలో చేసిన కృషి, పెట్టుబడుల నుంచి రెట్టింపు లాభాలను పొందుతారు. అధికారులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి.  

TAGS:
Jupiter Transit
Jupiter Gochar Effect
Jupiter effect
Jupiter Gochar 2026

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