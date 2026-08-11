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28 రోజుల తర్వాత గురు బలం రెట్టింపు.. ఆగస్టు 12 నుంచి ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 11, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:39 PM IST

Jupiter Rise In Cancer: ఆగస్టు 12న గురు గ్రహం ఉదయించబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి.

Jupiter Rise In Cancer: జూలై 15 నుంచి ఈ రోజు వరకు దేవగురు గురుడు అస్తమయ దశలో కొనసాగుతూ వచ్చాడు.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఆగస్టు 12న అంటే రేపు ఉదయం 5:03 గంటలకు.. గురుడు కర్కాటక రాశిలో ఉదయించబోతున్నాడు. 28 రోజుల తర్వాత.. గురు గ్రహం ఉదయించడంతో శుభ కార్యాలు  ప్రారంభం కాబోతున్నాయి.. 

Jupiter Rise In Cancer1/8

గురు గ్రహం

ఈ సమయంలో అన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన సానుకూల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక లాభంతో పాటు పురోగతి లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో.. దేవగురు గురుడిని సంతోషంతో పాటు శ్రేయస్సు, జ్ఞానం, వివాహం, సంతానానికి సూచికగా భావిస్తారు.. గురుడు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలో ఉదయించిన తర్వాత ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి.  

Jupiter Effect2/8

మేష రాశి

గురు గ్రహం ఉదయించడం కారణంగా ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఉన్న మేష రాశివారికి గొప్ప విజయాలు కలుగుతాయి.. నివాసం లేదా పని ప్రదేశంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా దీర్ఘకాలిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి..  

Guru Udayam Effect3/8

వృషభ రాశి

కుటుంబంలో తమ అన్నదమ్ములతో కలిసి మంచి కార్యాల్లో పాల్గొంటారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు పరిష్కారం అయ్యే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది..

Guru Udayam4/8

మిథున రాశి

గురు గ్రహ ప్రభావంతో మిథున రాశివారికి ఆర్థికంగా అత్యంత ప్రయోజనకరమైన సమయంగా మారబోతోంది. ఈ సమయంలో వీరికి ధన లాభాలు కలగమే కాకుండా పాత వివాదాలు సులభంగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు..  

Jupiter Rise5/8

కన్యా రాశి

నూతన ఆదాయ మార్గాలు కూడా గురు గ్రహ ప్రభావంతో లభిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వివాహం, సంతాన ప్రాప్తికి కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు..  

Guru Udayam Zodiac6/8

వృశ్చిక రాశి

ఈ సమయంలో గురు గ్రహ ప్రభావంతో కెరీర్, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన విజయం లభిస్తాయి.. కళలతో పాటు విద్య, క్రీడలు, మీడియా రంగాల వారికి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.  

Wealth Astrology7/8

మకర రాశి

ముఖ్యంగా మకర రాశివారి ఇంట్లో ఆధ్యాత్మిక, శుభ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఆర్థికంగా గణనీయమైన లాభాలతో పాటు నూతన ఆదాయ మార్గాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అలాగే దీర్ఘకాలికంగా వెంటాడుతున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Horoscope Predictions8/8

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TAGS:
Guru Udayam Effect
Horoscope News
Jupiter effect
Jupiter Zodiac
Jupiter Rise

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