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గురు బలం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారి దరిద్రం అవుట్.. మీ రాశి ఇందులో ఉందో లేదో చూసుకోండి!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 08, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:29 AM IST

Jupiter Rise Effect: గురు గ్రహం ఉదయించడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. ఆగస్టు 10వ తేదీ నుంచి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Jupiter Rise Effect Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాల గమనంతో పాటు సక్రమ మార్గానికి, అస్తమయాలకు విశేష గుర్తింపు ఉంటుంది.. నవగ్రహాలలో జ్ఞానానికి, శుభానికి కారకుడైన దేవగురు బృహస్పతి ప్రస్తుతం అస్తమయ స్థితిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు.. ఆగస్టు 10వ తేదీన కర్కాటక రాశిలో సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతున్నాడు..

 

Jupiter Rise Effect Telugu1/6

అంగారకుడు, చంద్రుల కలయిక..

సాధారణంగా గురు గ్రహం ఉదయించినప్పుడు కొన్ని రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతూ ఉంటాయి.. అంతేకాకుండా, ఇదే సమయంలో మిథున రాశిలో అంగారకుడు, చంద్రుల కలయిక వల్ల అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన లక్ష్మీ యోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ రెండు అరుదైన యోగాల ప్రభావంతో 4 రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టి.. ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోనున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

Jupiter Rise Lakshmi Yoga Impact2/6

కుంభ రాశి (Aquarius)

బృహస్పతి గ్రహం ఉదయించడం వల్ల కుంభ రాశివారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా వస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో కొనసాగుతున్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి.. ప్రశాంతత తప్పకుండా లభిస్తుంది. కోర్టు వివాదాలు కూడా తప్పకుండా ఈ సమయంలో పరిష్కారమవుతాయి.  

Guru Udayam Effect3/6

సింహ రాశి (Leo)

గురు ప్రభావం వల్ల అత్యధికంగా సింహ రాశివారికి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రతి రంగంలోనూ పురోగతి, విజయాలు కూడా కలుగుతాయి. ఉద్యోగస్థులకు ఇతర సంస్థల నుంచి మంచి మంచి ఆఫర్లు కూడా కలుగుతాయి. సొంతింటి కల నెరవేరడం లేదా కొత్త వాహనంతో పాటు స్థలం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత బకాయిలు వసూలై.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

Lakshmi Yoga4/6

వృషభ రాశి (Taurus)

దేవగురు బృహస్పతి ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు మొదలవుతాయి.. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పనులు ఒక్కసారిగా వేగంగా పూర్తవుతాయి.. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్లు, జీతాలు విపరీతంగా పెరిగి.. కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభించే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. వ్యాపారవేత్తలు అనుకున్న ప్రణాళికలు నెరవేరి భారీగా లాభాలు కలుగుతాయి.. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభించి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.  

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తులా రాశి (Libra)

తులా రాశి వారికి రాబోయే సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా మారబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారం, ఉద్యోగ రంగాల్లో పురోగతికి కూడా లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు తిరిగి మొదలవుతాయి.. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమమై.. అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. వీరు తప్పకుండా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.  

Telugu Rashiphalalu6/6

గమనిక..

TAGS:
Guru Udayam Effect
Horoscope Effect
Jupiter Rise
Lakshmi Yoga
Lakshmi Yoga Effect

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