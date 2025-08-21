English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jupiter Transit 2025: బృహస్పతి నక్షత్ర కదలికలు.. సెప్టెంబర్‌లో ఈ రాశుల వారికి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మి దేవి..

Jupiter Transit 2025 Effect: బృహస్పతి గ్రహం నక్షత్ర కదలికల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికపరంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. అలాగే జీవితంలో అనుకున్న పనులు ఈ సమయంలో సులభంగా చేయగలుగుతారు. ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Jupiter Transit 2025 Effect: సెప్టెంబర్‌లో బృహస్పతి గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ఈ గ్రహాన్ని సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవితో పోలుస్తారు. ఈ గ్రహం జాతకంలో శుభ స్థానంలో ఉన్న వారికి డబ్బు, ఆర్థిక పరంగా ఎలాంటి కోరతా ఉండదు. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఊహించని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే అదృష్టం కూడా పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
 
బృహస్పతి గ్రహం పునర్వాసు నక్షత్రంలోని మూడవ దశలోకి ప్రవేశించబోతోంది అక్టోబర్ 7 వరకు అదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఈ గ్రహం సంచారం చేయబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ కదలికల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆ రాశులేవో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

బృహస్పతి నక్షత్ర కదలికల కారణంగా మూడు రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి, ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం కలిసి రావడమే కాకుండా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ఈ మూడు రాశుల వారు ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.  

కర్కాటక రాశి వారికి బృహస్పతి గ్రహం నక్షత్ర కదలికల కారణంగా చాలా రకాల ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. వీరు ఆకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు విదేశీ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. దీనివల్ల భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు. అలాగే కెరీర్లో కొత్త విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వీరికి జ్ఞానం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.   

కన్యా రాశి వారికి బృహస్పతి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి కుటుంబ సభ్యుల సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అలాగే వీరు స్థానికంగా విజయాలు సాధిస్తారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బృహస్పతి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆకస్మాత్తుగా ధన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పదోన్నతులు కూడా లభించే అవకాశాలున్నాయి. భాగస్వామితో కమ్యూనికేషన్ కూడా పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

