/అక్టోబర్ 31 నుంచి గురుబలం రెట్టింపు.. ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

Jupiter Gochar 2026 Effect: అక్టోబర్ 31 నుంచి గురుగ్రహం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా చాలా వరకు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు నాగరాజు శర్మ వెల్లడించారు. అయితే, ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంత అనుకూలంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Jupiter Gochar 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అక్టోబర్ నెల ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ నెలలో ఎంతో శక్తివంతమైన గురు గ్రహం సంచారం చేయబోతోంది. అక్టోబర్ 31న ఈ గ్రహం కర్కాటక రాశిని వదిలి పెట్టి.. సింహ రాశిలోకి సంచారం చేస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావురి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అయితే, ఈ గ్రహం సంచారం కారణంగా చాలా రాశులు ప్రభావితమవుతాయని అన్నారు..
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురుగ్రహం అదృష్టంతో పాటు ధనం, విద్య, వృత్తికి సూచికగా భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే, సింహ రాశిలోకి గురు గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల ఉద్యోగాల్లో కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యలు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యంత శుభఫలితాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కుంభ రాశివారికి కూడా ఎన్నో రకాల అనుకూలమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. వీరికి వ్యాపారాలు కూడా అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతాయి. దీంతో పాటు కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
సింహ రాశివారికి కూడా బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యలు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ఈ సమయం నుంచి ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు చేకూరే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాలు చాలా లాభసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గురు గ్రహ సంచారం ప్రభావంతో అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.
మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గురు గ్రహం సంచారంతో ధనుస్సు రాశివారిపై కూడా ఊహించని ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా పెరుగుతుంది. ఫలితంగా ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్బుతమైన విజయాలు కూడా సులభంగా సాధించే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. యాత్రలకు వెళ్లాలని ఫ్లాన్ చేస్తున్నవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి.
మేష రాశివారికి అక్టోబర్ 31వ తేది నుంచి గురుబలం రెట్టింపు కాబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో గౌరవం రెట్టింపు అవ్వడమే కాకుండా అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభిస్తాయని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.