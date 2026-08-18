/Jupiter Transit 2026: గురుడి ఆశ్లేష నక్షత్ర సంచారం.. ఆగస్టు 19 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

Jupiter Transit in Ashlesha Nakshatra: ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి గురుడు సంచారం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అలాగే మానసికంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది.
Jupiter Transit in Ashlesha Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాన్ని జ్ఞానంతో పాటు విద్య ధనం అదృష్టం శ్రేయస్సు ఆనందానికి కారకుడిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ గ్రహం ఈసారి నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 19 నుంచి గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ గ్రహ నక్షత్ర సంచారానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి గురుడు ప్రవేశించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల మిథున రాశివారికి ఈ సమయం ఆర్థిక పరంగా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా ముందుకు సాగుతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా కొత్త కొత్త మార్గాలు కూడా తెరుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
గురు గ్రహ సంచారం కర్కాటక రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. జీవితంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొత్త కొత్త ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మంచి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాల పరంగా వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి గురు గ్రహం సంచారం చేయడంతో కొత్త కొత్త విజయాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. దీంతో పాటు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గురు గ్రహం సంచారం కారణంగా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వంలో ఏదైన అడ్డంకులున్నవారికి తొలగిపోయే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.