Jupiter Transit 2026: 12 ఏళ్ల తర్వాత కర్కాటకంలోకి గురుడు.. జూన్ 2 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 28, 2026, 10:00 AM IST|Updated: May 28, 2026, 10:00 AM IST

Jupiter Transit In Cancer 2026: దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. అయితే, జూన్ నెల నుంచి అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Jupiter Transit In Cancer 2026 Effect On Zodiac: అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణించే గురుడు జూన్ రెండవ తేదీన సంచారం చేయబోతున్నాడు.. మంగళవారం తెల్లవారుజామున రెండు గంటల సమయంలో గురుగ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ సంచారం దాదాపు 12 సంవత్సరాల తర్వాత జరగడం విశేషం. గురు గ్రహం జూన్ రెండు నుంచి అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు అదే రాశిలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దీని కారణంగా మొత్తం కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. 
 

గురు గ్రహ సంచారం

గురు గ్రహ సంచారంతో జూన్ రెండవ తేదీ వరకు ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తి జీవితంలో అభివృద్ధి జరగడమే కాకుండా లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభించి బోలెడు సంపదను పొందబోతున్నారు. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించి డబ్బును కూడా పొందుతారు.

మీన రాశి 

గురు గ్రహ సంచారంతో ముఖ్యంగా మీన రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సంచారంతో హోదా పెరగడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల పనుల్లో పురోగతి లభిస్తుంది. కాబట్టి నిర్లక్ష్యం వహించకుండా ముందుకు సాగడం మంచిది. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన పురోగతి లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వీరికి అనుకున్నంత స్థాయిలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.

మేషరాశి 

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కర్కాటక రాశిలో గురుడు ప్రవేశించడం కారణంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆదాయం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా శ్రేయస్సు లభించబోతోంది. అలాగే కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు కూడా జరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి.

కర్కాటక రాశి 

గురుగ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సొంత రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగాలు లభించడమే కాకుండా ఇప్పటికే ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.. అంతేకాకుండా ఆదాయం విపరీతంగా పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలపడతాయి. ముఖ్యంగా వీరు కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నావారికి మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

సింహరాశి 

గురుడి ప్రభావంతో సింహరాశి వారికి కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న సింహరాశి వారికి విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇంటి నుంచి చాలా దూరంగా ప్రయాణించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే విదేశాల నుంచి కొన్ని రకాల వస్తువులను కూడా దిగుమతి చేసుకుంటారు.  

తులారాశి

తులారాశి వారికి ఈ గురు గ్రహ సంచారం కారణంగా జూన్ రెండవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు మునుపటి కంటే ఇప్పుడు మరింత బలంగా మారే అవకాశాలున్నాయి.. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అంచలంచలుగా పెరుగుతుంది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగా తప్పరు..

