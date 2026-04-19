Jupiter Transit 2026: రేపే గురుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టినట్టే!

Jupiter Transit In Punarvasu Nakshatra Effect On Zodiac: పునర్వాసు నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి గురుడు ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వస్తున్న అనేక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
Jupiter Transit In Punarvasu Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభగ్రహంగా భావించే బృహస్పతి తన గమనాన్ని త్వరలో మార్చుకోబోతున్నాడు. జ్ఞానంతో పాటు సంపాదనకు కారకుడైన గురుడు ఏప్రిల్ 20వ తేదీ సోమవారం తెల్లవారి జామున నాలుగు గంటల సమయంలో పునర్వాసు నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. మే 14 వరకు గురుడు ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతూ ఉండడం విశేషం..
గురుడు పునర్వాసు నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ధన లాభాలతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు తోడు కాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా వీరు ఊహించని స్థాయిలో సంపాదన పొందగలుగుతున్నారు. ముఖ్యంగా బృహస్పతి ప్రభావంతో ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఎన్నడూ లేని సంపాదన పొందే అవకాశాలున్నాయి.
గురుడి సంచారంతో మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. వీరు కెరీర్లో ఊహించని పురోగతి పొందగలుగుతారు. వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం చాలా కీలకమైందిగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులకు మార్పు లు కరగడమే కాకుండా ఆదాయ మార్గాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఎన్నో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత సంబంధాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా కార్యాలయంలో పనికి తగ్గ గుర్తింపు లభించబోతోంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడడమే కాకుండా.. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఉద్యోగ సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
తులా రాశి వారికి గురుడి నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు కాబోతోంది. వీరికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలతో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
గురుడి సంచారంతో ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారు భారీ లాభాలను పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అదృష్టం కూడా మీ వెంటే ఉండడంతో ఎన్నో సానుకూలమైన మార్పులు పొందబోతున్నారు. సమాజంలో హోదా కూడా అవిపరితంగా పెరుగుతుంది. దానికి తగ్గ డబ్బులు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.