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Guru Gocharam 2026: పుష్యమి నక్షత్రంలోకి గురు గ్రహ సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని లక్ష్మీ కటాక్షం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:09 AM IST

Jupiter Transit Into Pushya Nakshatra: ఈ రోజు గురు గ్రహ సంచారం నక్షత్ర సంచారం చేసింది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా జీవితంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. 

Jupiter Transit Into Pushya Nakshatra Effect On Zodiac:  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు బృహస్పతికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజే గురు గ్రహం  పుష్యమి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది. అయితే, ఈ నక్షత్రాన్ని అన్ని నక్షత్రాలకు రాజుగా కూడా భావిస్తారు. అందుకే ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకునే ఈ గురు గ్రహం  పుష్యమి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. 

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పుష్య నక్షత్రంలో గురు గ్రహ సంచారం

పుష్య నక్షత్రంలో గురు గ్రహ సంచారం చేయడంతో 4 రాశులవారికి జీవితంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో జీవితాల్లో పెద్ద పెద్ద మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా దూరమవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.    

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సింహ రాశి

పుష్యమి నక్షత్రంలో  గురు గ్రహ సంచారం చేయడంతో సింహ రాశివారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు తప్పకుండా అదృష్టంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పొందుతారు. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు కూడా తిరిగిపొందుతారు. దీంతో పాటు అన్ని పనుల్లో వస్తున్న ఆటంకాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై కూడా ఆసక్తి పొందుతారు. విద్య పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.  

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మేష రాశి

గురు గ్రహం సంచారంతో మేష రాశి ఆర్థిక, వృత్తి పరంగా గోల్డెన్‌ పీరియడ్‌ ప్రారంభమవుతుంది. ఉద్యోగాల పరంగా అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఉద్యోగాల పరంగా కూడా మంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు గతంలో నిలిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా తిరిగిపొందుతారు. సమాజంలో కూడా కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.   

Jupiter Transit Pushya Nakshatra4/6

మిథున రాశి

మిథున రాశివారికి కూడా కుటుంబంలో సంతోషం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కుటుంబాల పరంగా సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. తెలివితేటలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఇళ్లలో వీరికి శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగాల పరంగా ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.  

Jupiter Transit Pushya Nakshatra Zodiac5/6

తులారాశి

పవర్‌ఫుల్‌ గురు గ్రహం సంచారంతో తులారాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల పరంగా అద్భుతమైన భాగస్వాములను కూడా పొందుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం మరింత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరంగా కూడా ఊహించని ప్రయోజాలు కలుగుతాయి. 

Jupiter Transit Benefits6/6

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TAGS:
Jupiter effect
Jupiter Zodiac
Horoscope News
Guru Gocharam 2026
Jupiter Transit Pushya Nakshatra

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