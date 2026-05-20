  • /Jupiter Transit: గురుడి ద్వంద్వ సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ధనలాభం, లక్ష్మీ దేవి కృప!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 20, 2026, 08:59 AM IST|Updated: May 20, 2026, 08:59 AM IST

Jupiter Transit June 2: జూన్ 2న గురు గ్రహం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ సమయంలో బోలెడు ధన లాభాలు పొందుతారు.

Guru Gochar1/6

ఈ గ్రహం జూన్ 2న, గురు గ్రహం మిథున రాశిలో నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. గురు గ్రహం కర్కాటకంలోకి వెళ్లడం వల్ల కొన్ని రాశులవారిపై ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ జూన్‌ నెలలోనే ఈ గ్రహం శని నక్షత్రంగా పిలిచే పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ ద్వంద్వ సంచారంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

Guru Gochar Effect2/6

గురు గ్రహం ద్వంద్వ సంచారంతో కర్కాటక రాశివారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అపారంగా పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే ఆలోచనల్లో ఊహించని మార్పులు కూడా వస్తాయి. వీరికి సమాజంలో, పని ప్రదేశాల్లో ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. 

Jupiter Transit3/6

ద్వంద్వ సంచారంతో కన్యారాశికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో అద్భతంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు కూడా సులభంగా తిరిగిపొందుతారు. ఆర్థిక లాభాల్లో కూడా ఆకస్మిక పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. స్థాక్‌ మార్కెట్‌లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. విదేశాల్లో చదువుకోవాలని కలలు కంటున్నవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

Jupiter Transit Effect4/6

గురు గ్రహం సంచారంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అన్ని రంగాల్లోనూ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే పని ప్రదేశాల్లో కూడా ఆదోళన నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతి లేదా మంచి బదిలీ కోసం ఎదురుచూస్తుంటే  ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరు తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు నుంచి డబ్బులు కూడా పొందుతారు.   

Jupiter Transit Telugu5/6

మీన రాశివారికి గురుగ్రహం ప్రభావంతో మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది. అలాగే కుటుంబంలో అశాంతి నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా భాగస్వాముల మధ్య ప్రేమ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి అదృష్టం నుంచి పూర్తి సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది. మీరు చేయాల్సిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

Guru Pushya Nakshatra Transit6/6

స్కూల్స్ రీఓపెన్ రోజే విద్యార్థులకు రూ.15 వేలు.. జూన్ 19న ఏపీలో మహా పండుగ!

