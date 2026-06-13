Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Jupiter-Venus: గురు, శుక్ర గ్రహాల 30 డిగ్రీల కోణం.. ఆ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. ఊహించని ధనలాభం!

Jupiter-Venus: గురు, శుక్ర గ్రహాల 30 డిగ్రీల కోణం.. ఆ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. ఊహించని ధనలాభం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:01 AM IST

Jupiter-Venus 30-Degree Alignment: జూలై 10వ తేదీన శుక్ర గురు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా విజయాలు సాధించడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

Jupiter-Venus 30-Degree Alignment Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో.. జ్ఞానంతో పాటు అదృష్టానికి అధిపతిగా గురు గ్రహాన్ని పరిగణిస్తారు. ప్రేమతో పాటు సంపదకు అధిపతిగా శుక్ర గ్రహాన్ని చెప్పుకుంటారు. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం జరిగినప్పుడు ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే జులై 10వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 5 గంటలకు గురు శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. అయితే, దీని కారణంగా ఏర్పడే ప్రభావం మొత్తం రెండు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. 
 

Guru Shukra Effect1/6

గురు, శుక్ర గ్రహాలు

గురు, శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడానికి కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడి రోజులపాటు నాలుగు రాశుల వారికి చాలా అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో రాశుల వారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకుంటున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

Guru Shukra Effect Zodiac2/6

మిథున రాశి 

ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో మిథున రాశి వారి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభ. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందడమే కాకుండా.. పాత అప్పుల నుంచి ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన కూడా పూర్తిగా పెరుగుతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు.  

Jupiter Venus Effect3/6

తులారాశి 

తులా రాశి వారికి కూడా మంచి మంచి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి తమ పనుల్లో విజయాలు కలగడమే కాకుండా.. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టు తిరిగి ప్రారంభమౌతాయి. దీంతోపాటు ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారికి జీతాల పెరుగుదల కలిగి అద్భుతమైన శుభవార్తలు పొందగలుగుతారు. సమాజంలో గౌరవంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.  

Jupiter Venus Zodiac4/6

ధనస్సు రాశి 

ఈ సమయంలో ఏర్పడే శక్తివంతమైన యోగ ప్రభావంతో అదృష్టం ధనస్సు రాశి వారికి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణ నెలకొంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఈ సమయంలో ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. పోటీ పరీక్షల్లో పాల్గొనే విద్యార్థులకు అద్భుతమైన ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. నిజంగా వీరికి జీతాలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Jupiter Venus Alignment July 105/6

మీన రాశి 

మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్ర గురు గ్రహాల ప్రభావంతో గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఆకస్మిక సానుకూలమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి.. జీవితంలో అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు చేసేవారు తప్పకుండా శుభవార్తలు కూడా వింటారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా కుటుంబ సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి..

Guru Shukra Samyogam Benefits6/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Jupiter Venus Effect
Guru Shukra Effect
Astrology News
Jupiter Venus Zodiac

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Iran US India: భారత నౌకలపై దాడి.. ఇరాన్ పై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
us iran war8 min ago
2
Mithuna Sankranti 202616 min ago
3
India vs Afghanistan17 min ago
4
FIFA World Cup 202628 min ago
5
FIFA World Cup 202636 min ago