  • /Jupiter Transit 2026: గురుడి చూపు శనిపై పడింది.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!

Jupiter Transit 2026: గురుడి చూపు శనిపై పడింది.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 02, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 10:20 AM IST

Jupiters Aspect on Saturn Effect On Zodiac: గురుగ్రహం సంచారం చేసి శని వైపు దృష్టి పెట్టింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది.. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Jupiters Aspect on Saturn Effect On Zodiac Telugu: జూన్ రెండవ తేదీకి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది.. ఎందుకంటే ఇదే రోజు దేవ గురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత మీన రాశిలో ఉన్న శని వైపు దృష్టి పెట్టాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇలా జరగడం చాలా అరుదు. అలాంటిది ఈ సమయంలో మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు కూడా సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 
 

Jupiter Transit Effect

గురు గ్రహం ఎఫెక్ట్..

గురు గ్రహం శుభదృష్టి శనిపై పడితే.. కొన్ని రాశుల వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాలు కూడా లభిస్తాయి. జీవితంలో విజయాలు సాధించడానికి కష్టపడడంతో పాటు అన్ని రకాల పనులు చేసి విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ మంచి లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం కారణంగా కొన్ని  రాశుల వారు ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.  

Jupiter Transit Zodiac

వృషభ రాశి 

ముఖ్యంగా గురుగ్రహం సంచార ప్రభావంతో వృషభరాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వీరికి చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

Saturn Aspect

సింహరాశి 

సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో వృత్తిపరమైన జీవితంలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా పదోన్నతులు కూడా పొందగలిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే కొత్త పెట్టుబడును పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాలు పడతారు. దీంతోపాటు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందగలిగే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది.

Guru Gochar 2026

వృశ్చిక రాశి 

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా గురు గ్రహ ప్రభావం కారణంగా సుదీర్ఘంగా ఉన్న అన్ని రకాల సమస్యలు ఈ సమయంలో తప్పకుండా పరిష్కారమవుతాయి.. దీంతోపాటు వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం పెరగడమే కాకుండా శాంతి కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Jupiter Transit 2026

మకర రాశి 

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించి బాధ్యతలు కూడా అంచలంచలుగా పెరుగుతాయి. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ప్రణాళికలు అమలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

Jupiter Transit 2026 On Zodiac

నోట్..

