Hair Care: మనలో చాలా మంది జుట్టు ఊడిపోవడాన్ని చూసి బాధపడుతుంటారు. మార్కెట్లో ఎన్నో షాంపూలు, ఆయిల్లు ట్రై చేసినా పెద్దగా ఫలితం రాకపోతే ఇంట్లో దొరికే పెరుగు ఒక మంచి పరిష్కారం.
కేవలం పది రూపాయల పెరుగు ప్యాకెట్తోనే జుట్టుకు అవసరమైన పోషకాలు అందించి, రాలిపోయే జుట్టుని ఆపొచ్చు. పెరుగులో విటమిన్ బి, కాల్షియం, ప్రోటీన్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా తల చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచి వెంట్రుకలను బలపరుస్తాయి.
జుట్టును రూపుదిద్దేది కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్. పెరుగులో ఆ ప్రోటీన్ నిండుగా ఉంటుంది. పెరుగులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ చుండ్రును తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తుంది. జుట్టు మెరిసేలా, సున్నితంగా మారుతుంది.
1. చిన్న గిన్నెలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగుని తీసుకోండి. 2. నేరుగా తలపై, జుట్టు రూట్లపై బాగా రాయండి. 3. 10 నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయండి. 4. 30 నుంచి 40 నిమిషాలు వదిలేయండి. 5. గోరువెచ్చని నీటితో కడగండి.
2 స్పూన్ల పెరుగులో 1 స్పూన్ ఉసిరి పొడి లేదా తాజా పల్ప్ రెండు కలిపి తలపై రాసి 45 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రం చేయాలి. జుట్టు నల్లగా, బలంగా పెరుగుతుంది.
ఈ ప్యాక్ పొడి జుట్టు ఉన్నవారికి ఉత్తమం. 2 స్పూన్ల కొబ్బరి నూనెను కాస్త వేడి చేసి.. 3 స్పూన్ల పెరుగుతో కలపాలి. తలపై రాసి ఒక గంట తర్వాత కడగాలి. డ్రై హెయిర్కు వైద్యం లాంటిది.
రోజుకి ఎక్కువ నీరు తాగాలి. పాలకూర, క్యారెట్, పప్పులు, గింజలు తరచూ తినాలి. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి. ఎక్కువ కెమికల్ ఉత్పత్తులు దూరంగా పెట్టండి.